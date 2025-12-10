صعود پسران بسکتبال با ویلچر به یک چهارم نهایی به عنوان تیم دوم

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، در ادامه اولین روز برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر سه به سه بازی های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی، تیم ملی پسران ایران در سومین بازی خود مقابل ژاپن به میدان رفت.

پسران بسکتبال با ویلچر سه به سه ایران در پایان این دیدار سخت که نبرد صدرنشینی در گروه A محسوب می شد، نتیجه را ۱۶-۸ به حریف واگذار کردند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر پسران ایران که پیش از موفق به شکست بنگلادش و عراق شده بود، با دو برد و یک باخت به عنوان تیم دوم گروه به یک چهارم نهایی صعود کرد.

حریف ایران‌ در مرحله یک چهارم نهایی بعد از بازی های صبح فردا(پنجشنبه) مشخص خواهد شد و رقابت ها عصر فردا با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال به پایان می رسد.

گفتنی است؛ محمد طاها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران را با مربیگری غلامرضا نامی تشکیل می دهند.