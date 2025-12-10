به گزارش خبرنگار مهر از دبی، پارا وزنه‌برداری ایران که در مسابقات صبح سه مدال طلا توسط امیرعلی رشیدی، زهرا پولادی و مهدیه احسانی به دست آورده بود، در مسابقات بعد از ظهر هم دو مدال نقره توسط محمد جواد نصیری مقدم و الناز متقیان به دست آورد تا در روز نخست هر پنج مدال به نام پارا وزنه‌برداری باشد.

روز درخشان پاراوزنه‌برداری

بعد از کسب سه مدال طلا در مسابقات صبح امروز به وقت دبی، توسط ورزشکاران پاراوزنه‌برداری در رقابت‌های بعد از ظهر هم دو مدال نقره ارزشمند به دست آمد. این مدال نقره در پسران توسط محمد جواد نصیری مقدم و یک مدال نقره هم در مسابقات دختران توسط الناز متقیان به دست آمد.

محمد جواد نصیری مقدم در دسته وزنی ۵۴ کیلوگرم موفق شد با مهار وزنه های ۱۰۸ و ۱۱۵ کیلوگرم در حرکات اول و دوم خود صاحب نشان نقره بازی‌ها شود. نصیری در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۱۷ کیلوگرم نشد و با همان رکورد ۱۱۵ به کار خود پایان داد.

درپایان رقابت پاراوزنه برداران جوان در دسته ۵۴ کیلوگرم، وزنه بردار مغولستان با ۱۴۶ کیلوگرم قهرمان شد و طلا گرفت.وزنه بردار قزاقستان هم با ۱۱۲ کیلوگرم بعد از نصیری در جایگاه سوم قرار گرفت و برنزی شد.

الناز متقیان نماینده دسته وزنی ۵۰ کیلوگرم دختران هم در رقابت با دو نماینده ازبکستانی در این دسته وزنی موفق شد به ترتیب با مهار وزنه های ۵۶، ۵۸ و ۶۰ کیلوگرم ضمن ثبت سه حرکت صحیح صاحب نشان نقره پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان شود. در این دسته وزنی دو نماینده ازبکستان صاحب مدال‌های طلا و برنز این رقابت و دسته وزنی ۵۰ کیلوگرم دختران شدند.

پارا بدمینتون و برد درخشان اسدی‌پور

در ادامه روز نخست مسابقات پارابدمینتون پسران و دختران ایران در مسابقات انفرادی و دو نفره به مصاف رقبای خود رفتند.عارفه زهرااسدی پور ملی پوش یزدی تیم ایران در کلاس SH6 مسابقات خود را از بعد از ظهر امروز شروع کرد و در اولین بازی مقابل حریفی از تایلند با امتیازهای ۲۱ بر ۴ و ۲۱ بر ۵ در دوست متوالی به برتری رسید تا اولین دیدارش در انفرادی را با برد دو بر صفر به پایان برساند. او در بخش دو نفره هم در کنار حریفی از چین تایپه با تیم دو نفره چین تایپه رقابت کرد که این مسابقه جذاب و نزدیک در نهایت دو بر یک به سود تیم دو نفره چین تایپه به پایان رسید.

همچنین در ادامه مسابقات دو نفره هم محمد رضا دارابی در کنار ایمن از کامبوج برابر تیم دونفره عراق قرار گرفتند که به پیروزی رسیدند. در این مسابقه تیم دو نفره دارابی و ایمن دو بر صفر و با نتایج مشابه ۲۱ بر ۸ به برتری رسیدند. در ادامه نوبت به ابوالفضل جنایی رسید تا در کنار شهاب کازی از بنگلادش برابر تیم دونفره اندونزی صف آرایی کنند اما این مسابقه با نتایج ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۷ و در نهایت دو بر صفر به سود اندونزی تمام شد.

روز خوب پسران در بوچیا

روز نخست رقابت‌های بوچیا با حضور دختران و پسران پیگیری شد که برای دختران ایران با یک برد و دو باخت در کلاس BC2 به پایان رسید. سارا علیزاده و هلیا حاجی‌آبادی آخرین نمایندگان بوچیای ایران در روز نخست رقابت‌ها، امروز در کلاس BC2 به مصاف حریفان رفتند. علیزاده در گروه A با نمایندگان مغولستان، اندونزی و مالزی هم‌گروه است و در نخستین رقابت خود با نتیجه ۸ بر صفر مقابل اندونزی نتیجه را واگذار کرد. هلیا حاجی‌آبادی که در گروه B با ژاپن و قرقیزستان هم‌گروه است، امروز نماینده قرقیزستان را با نتیجه ۷ بر ۲ شکست داد. همچنین زهرا محمدی در کلاس BC3 با حریفانی از کره‌جنوبی و امارات هم‌گروه شد و در اولین بازی خود در زمین ۲ به مصاف نماینده قدرتمند کره‌جنوبی رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۲ شکست خورد.

همچنین ابوالفضل داودی و امیرمهدی هنرمند دو نماینده بوچیای ایران در بخش پسران نخستین رقابت خود را مقابل حریفانی از تایلند و بحرین با پیروزی پشت سر گذاشتند.

ابوالفضل داودی در گروه A با حریفانی از ژاپن، تایلند و امارات هم‌گروه شد و در گام نخست، حریف مقتدر تایلندی و مدعی قهرمانی را با نتیجه ۵ بر ۴ شکست داد. امیرمهدی هنرمند که در گروه B با حریفانی از بحرین و تایلند هم‌گروه بود نیز با نتیجه قاطع ۹ بر یک مقابل حریف بحرینی به پیروزی رسید.

شهروز حیدری هم در کلاس BC1 در نخستین دیدار خود در تقابل با حریفی از کشور قزاقستان با نتیجه شش بر سه شکست خورد. حیدری در گروه C رقابت‌ها با نمایندگان ژاپن و قزاقستان هم‌گروه است.

شش پیروزی ارزشمند برای پاراتنیس روی میز

در ادامه رقابت‌های پاراتنیس روی میز هم ورزشکاران ایران به مصاف رقبای خود رفتند که در مسابقات دختران، نمایندگان ایران صاحب دو برد و دو باخت شدند. زهرا نمازی هم در دومین مسابقه خود به مصاف «سوخیتا آنچئو» از تایلند رفت و سه بر صفر پیروز شد. نمازی در نخستین دیدار خود هم مقابل «ژولدیز یروبایوا» از قزاقستان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.

فاطمه اشتری هم از گروه اول کلاس شش در دومین دیدارش در این رقابت‌ها به مصاف «نجلا الدینی» از عراق رفت و با نتیجه سه به صفر متحمل شکست شد. این دومین شکست اشتری بود. اشتری در دیدار نخست خود هم برابر «کانوک‌ پورن فیتومکای» از تایلند شکست خورده بود.

حنانه نجاتی در کلاس ۸ و گروه ۲ دختران و یاسمن احسان خواه کلاس ۱۰ به مصاف حریفیانی از ژاپن و تایلند رفتند که هر دو مقابل رقبای خود شکست خوردند. نجاتی در مصاف با «آساکو کوراشیمو» از ژاپن سه بر دو شکست خورد و یاسمن احسان خواه‌ مقابل «جانیاس خومپاست» از تایلند با نتیجه سه به صفر شکست خورد.

در مسابقات پسران هم بنیامین وحیدی در کلاس سه و در دومین دیدار خود در گروه سه برابر «فومساپ» از تایلند سه بر صفر صاحب برتری شد. این پینگ پنگ باز ایران در اولین دیدار خود در بازی های پاراآسیایی جوانان هم برابر نماینده امارات پیروز شد.

آرشام رمضانی هم دومین دیدار خود در مسابقات پارا تنیس روی میز را با برتری سه بر صفر برابر «هوگو سِزِ» از هنگ کنگ به پایان برد. آرشام رمضانی در اولین دیدار خود برابر «امانوئل رانسز» از فیلیپین‌ ۳ به ۲ باخته بود.

در ادامه این مسابقات هم علی سامخانیان دومین دیدار خود را در برابر «ویجای تامپ ویشو» از هند واگذار کرد. این دیدار از کلاس ۱۰ مسابقات پاراتنیس روی میز و گروه‌ دوم برگزار شد و طی آن‌ سامخانیان با نتیجه ۳ به یک متحمل شکست شد. سامخانیان در نخستین دیدار خود موفق به شکست «الکسو ژوماس» از قزاقستان شده بود.

محمد طاها خسروی هم دیگر ورزشکار ایران در مسابقات پارا تنیس روی میز برابر «علی ماخول بکو» از قزاقستان برگزار کرد که این دیدار در نهایت سه بر صفر به سود ورزشکار قزاقستانی به پایان رسید.

امیر همایون چوگانیان هم دومین دیدار خود برابر «ماجد الکاسب» از امارات برگزار کرد. چوگانیان در این مسابقه با نتیجه سه بر صفر به برتری رسید تا شکست در دیدار اول خود را جبران کند. چوگانیان در نخستین دیدار خود برابر «ریتو شیکای» از ژاپن‌با نتیجه ۳ به صفر شکست خورده بود.

سید علیرضا طباطبایی در مصاف با «ایبک سوربِکوو» از قرقیزستان سه بر صفر به برتری رسید تا دومین برد خودش در روز نخست مسابقات را به دست بیاورد. این دیدار از گروه دوم‌ کلاس ۷ و روی میز ۳ برگزار شد. طباطبایی در نخستین دیدار خود هم «نورکوژا کادیربک» از قزاقستان را شکست داده بود.

پسران بسکتبال با ویلچر سه در سه به یک چهارم نهایی رسیدند

تیم ملی بسکتبال با ویلچر سه در سه پسران ایران هم در سومین بازی خود نتیجه را به ژاپن واگذار کرد اما با این‌حال به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید. پسران بسکتبال با ویلچر سه در سه ایران در پایان این دیدار سخت که نبرد صدرنشینی در گروه A محسوب می شد، نتیجه را ۱۶-۸ به حریف واگذار کردند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر پسران ایران که پیش از موفق به شکست بنگلادش و عراق شده بود، با دو برد و یک باخت به عنوان تیم دوم گروه به یک چهارم نهایی صعود کرد.

انتقام دختران بسکتبال با ویلچر سه در سهاز تایلند

در ادامه مسابقات بسکتبال با ویلچر سه به سه دختران ایران برای دومین بار در مسابقات امروز مقابل تایلند به میدان رفتند. دختران بسکتبال با ویلچر سه به سه ایران که بعد از پیروزی برابر بنگلادش از روحیه خوبی برخوردار بودند، با ارائه نمایشی دیدنی موفق شدند ۱۳-۹ تایلند را شکست داده و انتقام باخت صبح امروز را از این تیم بگیرند. بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر سه به سه دختران ایران با دو برد و یک باخت به کار خود در روز اول مسابقات پایان داد.