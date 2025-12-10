الناصری: اسلام شان واقعی زن را معرفی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف النّاصری شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در آمل با تشریح نگاه تاریخی غرب به مسئله اشتغال زنان پس از جنگ جهانی دوم، این دیدگاه‌ها را با نگاه اسلام در حوزه نقش اجتماعی زن مقایسه کرد.

وی با بیان اینکه اسلام برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان نیازی به اجازه‌نامه تعریف نکرده است، به شخصیت حضرت خدیجه (س) به‌عنوان نخستین زن مسلمان و از بزرگ‌ترین بازرگانان جزیره‌العرب اشاره کرد و در ادامه حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را الگوهای روشن نقش‌آفرینی زن در تاریخ اسلام دانست.

الناصری با انتقاد از آنچه ابزاری‌شدن زن در جهان معاصر خواند، تأکید کرد: امروز در بسیاری از جوامع، زن به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل شده و جایگاه واقعی او تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ در حالی‌که اسلام بر حفظ کرامت و شأن زن اصرار دارد.

وی نقش‌های بنیادین زن در خانواده و جامعه از جمله مادر، دختر، خاله، عمه و جده را ستون‌های اصلی تربیت و پیشرفت دانست و افزود: جامعه بیش از هر چیز به مادر نیاز دارد.

رئیس مجمع ادیان عراق در پایان، ضمن تبریک برگزاری جشنواره در آمل و استان مازندران، زنان جهان به‌ویژه زنان مازندران و آمل را مورد تقدیر قرار داد و اعلام کرد که قصد دارد سال آینده خانواده خود را برای سفر به این استان همراه کند.