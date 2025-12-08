نیازمند: نقش مادران در هندسه تربیتی جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر، با اشاره به ضرورت توجه به نگاه اسلامی در حوزه تربیت، بر نقش ویژه مادران در شکلدهی شخصیت نسل آینده تأکید کرد.
وی با استناد به کلام پیامبر گرامی اسلام که محبت به حضرت زهرا (س) را همنشینی با آن حضرت در بهشت میداند، یادآور شد: جایگاه زنان در فرهنگ اسلامی بهمراتب فراتر از نقشهای معمول اجتماعی تعریف میشود.
نیازمند در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تکرار گسترده واژه «رب» و مشتقات آن در قرآن کریم گفت: این واژه با معنای مربی و معلم، نشاندهنده اهمیت تربیت در منظومه الهی است و مادران را میتوان اثرگذارترین مربیان در محیط خانواده دانست.
وی اظهار کرد: نقش مادری پرتویی از نقش الهی در تربیت انسان است و باید با درک درست این جایگاه، رسالت تربیتی بانوان جامعه تقویت شود.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی حضرت زهرا (س) افزود: بانوی گرامی اسلام تنها دختر پیامبر نبود، بلکه نماد عقلانیت، پاکی، ایمان و مهر مادری در بالاترین سطح انسانی بهشمار میرفت.
وی ادامه داد: الگوگیری از سیره این بانوی بزرگوار به معنای شناخت صحیح مسئولیتهای زن مسلمان در خانواده و جامعه است؛ مسئولیتی که تنها به رسیدگیهای ظاهری محدود نمیشود، بلکه پرورش روح، عقل و ایمان فرزندان را نیز دربرمیگیرد.
این عضو شورای شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضرت زهرا (س) تربیتی را رقم زد که جهان اسلام همواره به آن میبالد، تصریح کرد: ایشان با محبت، ایمان و رفتار تربیتی، حسنین (ع) را پرورش داد و نشان داد که مادری مهمترین نقش در ساخت شخصیت آیندهسازان دارد.
نیازمند اضافه کرد: در شرایط امروز، با توجه به گسترش نفوذ رسانهها و شبکههای اجتماعی، نقش تربیتی والدین اهمیت بیشتری یافته و باید با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه تربیت بر اساس محبت و ارزشهای الهی میتواند سپری ایمن در برابر آسیبهای اجتماعی باشد، گفت: مادران با گفتار سنجیده، رفتار مهربان و تصمیمهای خردمندانه میتوانند الگوی عملی مسئولیتپذیری، صبر و صداقت برای فرزندان باشند و هر نگاه محبتآمیز و هر رفتار منطقی مادر، پیام تربیتی پایداری در ذهن کودک برجای میگذارد.
نیازمند افزود: همواره تأکید شده که بهشت زیر پای مادران است و تکریم این جایگاه، زمینهساز تربیت نسلی متعالی خواهد بود.
این عضو شورای شهر قم گفت: زنان و مادران زمانی میتوانند نقشهای مهم خود را بهخوبی ایفا کنند که از سوی همسرانشان مورد حمایت، قدردانی و دلگرمی قرار گیرند و همانگونه که گفتار مادر تأثیر تربیتی بر فرزند دارد، گفتار همسر نیز میتواند بر روحیه بانوان اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر نقش مدیریت شهری در تقویت بنیان خانواده افزود: انتظار میرود برنامهریزیها بهگونهای باشد که آموزشهای لازم ارائه شود، نشاط خانوادهها افزایش یابد، ارتباطات خانوادگی تقویت و صلهارحام در سایه مهر و محبت گسترش یابد که شهرداری و نهادهای فرهنگی میتوانند با اجرای برنامههای هدفمند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
نظر شما