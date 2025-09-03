سیل در پنجاب هند با دست کم ۳۰ قربانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی جهانی، در پی بارندگی شدید بیوقفه و جاری شدن سیل در ایالت پنجاب در شمال هندوستان، دست کم ۳۰ نفر جان باختند.
همچنین به نوشته این رسانه بیش از ۳۵۴ هزار تن نیز تحت تاثیر بارندگی و سیل قرار گرفتهاند.
مقامات محلی پس از طغیان رودخانهها و دریاچه پشت سدها به سطح خطرناک، تمام ۲۳ منطقه ایالت پنجاب را سیلزده اعلام کردند.
به گفته مقامات، حدود ۲۰ هزار نفر از مناطق کمارتفاع و تحتالشعاع سیل تخلیه شدهاند و به منظور تامین امنیت و فراهم کردن نیازهای اساسی سیلزدگان، صدها اردوگاه امدادی برپا شده است.
بهاگوانت مان، وزیر ارشد ایالت پنجاب با درخواست کمک از دولت این کشور برای پشتیبانی از این ایالت، این حادثه را وخیمترین سیل از سال ۱۹۸۸ تاکنون در ایالت پنجاب توصیف کرد.
نظر شما