رانش زمین در شمال هند؛ ۱۵ مسافر یک اتوبوس جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در پی برخورد توده‌های گل و لای ناشی از رانش زمین به اتوبوسی در ایالت «هیماچال پرادش» واقع در شمال هند، دست کم ۱۵ نفر جان باختند.

به گفته مقامات، این اتوبوس در مسیری ناهموار در نزدیکی منطقه بیلاس‌پور در حرکت بود که توده‌ای از گل‌ولای به‌جا مانده از چندین روز بارندگی شدید، به آن برخورد کرد.

در زمان حادثه، دست کم ۲۵ سرنشین در اتوبوس حضور داشتند و ۹ مرد، چهار زن و دو کودک در این حادثه جان باختند.

همچنین سه کودک مصدوم به بیمارستان منتقل شده‌اند و تلاش‌ها برای یافتن سایر مسافران مفقودشده که احتمالا جان باخته‌اند، ادامه دارد.