خبرگزاری مهر، گروه استانها- شکیبا کولیوند: نرگس وکیلی، بانوی ۳۳ ساله همدانی، امروز خود را عطرساز معرفی میکند؛ عنوانی که برای او تنها یک حرفه نیست، بلکه نتیجه سالها مبارزه با محدودیتی است که از نوزادی با آن درگیر بوده است.
زندگی او از چهارونیمماهگی دستخوش تغییری جدی شد؛ زمانی که یک تزریق اشتباه واکسن ثلاث منجر به بروز آنسفالیت و در پی آن اختلال در تکلم، بلع، راه رفتن و عملکرد دست راستش شد؛ عارضهای که با تشخیص دیرهنگام پزشکان شدت یافت و دوران کودکی را به مجموعها ی از جلسات کاردرمانی و گفتاردرمانی تبدیل کرد.
اصرار بر ادامه تحصیل با وجود محدودیتها
نرگس با وجود آنکه نتیجه گفتاردرمانی در اصلاح تکلم برایش چندان رضایتبخش نبود، هیچگاه مسیر تلاش را رها نکرد و با همراهی خانواده، پیشدبستانی را در مدرسه استثنایی گذراند اما در سنجش کلاس اول، توانایی حضور در مدرسه عادی برایش تأیید شد و همین تصمیم، آینده آموزشی او را تغییر داد. او ۱۲ سال تحصیل در مدارس دولتی را پشتسر گذاشت؛ سالهایی که با وجود محدودیت حرکتی و تکلمی، اجازه نداد در جریان عادی زندگی آموزشی از دیگران عقب بماند و حتی علاقهمندیاش به پزشکی و داروسازی او را چند سال پشت در کنکور نگه داشت.
نهایتاً در سال ۱۳۹۸ در رشته شیمی دانشگاه بوعلی سینا پذیرفته شد؛ رشتهای که اگرچه انتخاب اصلی او نبود، اما بعدها مسیر تازهای پیش رویش گشود.
در سال ۱۴۰۱ یک دوره مجازی عطرسازی در اینستاگرام توجهش را جلب کرد و او پس از تحقیق در آن ثبتنام کرد. علاقهمندی اولیه خیلی زود تبدیل به یک مسیر جدی شد و نرگس در دورههای متعدد شرکت کرد، نمونهسازی انجام داد و با پشتکار بالا مهارتهای عملی و نظری این حوزه را آموخت.
استاد دورهاش پس از چند ماه تمرین فشرده اعلام کرد که نرگس برای ورود به عرصه حرفهای آماده است و همین توصیه او را به ایجاد یک صفحه رسمی در تیرماه ۱۴۰۴ و آغاز فعالیت تخصصی در حوزه عطرسازی ترغیب کرد.
نرگس در این میان از تجربه سلولدرمانی نیز سخن میگوید؛ درمانی که تحت نظارت دکتر امیررضا برومند انجام شد و به گفته خودش توانست تأثیر قابل توجهی بر بلع و ادای چند کلمه بگذارد. هرچند هزینه بالای درمان مانع ادامه آن شد، اما امیدی که از همان چند جلسه دریافت کرد همچنان در او زنده است.
رؤیای ساخت کارگاهی برای عطرهایی با امضای شخصی
کنار این تجربهها، نرگس مسیر یادگیری را رها نکرده و علاوه بر دورههای تخصصی عطرسازی، عصارهگیری و فرمولنویسی محصولات آرایشی، در دوره پزشکی بازساختی مؤسسه رویان شرکت کرده و گواهی دریافت کرده است. او همچنین دانشپژوی دوره علوم اعصاب در مؤسسه نوبیاد ایران است و این مجموعه آموزشها به گفته خودش، نهتنها دانش پایهاش را افزایش داده بلکه اعتمادبهنفس بیشتری برای فعالیت حرفهای در حوزه عطرسازی به او داده است.
نرگس وکیلی امروز با تکیه بر سالها تلاش و اتکا به روحیه استقلالطلبانهای که برایش اهمیت زیادی دارد، رؤیای مشخصی را دنبال میکند؛ راهاندازی یک کارگاه شخصی عطرسازی. او میگوید این کارگاه قرار است فضایی باشد که در آن بتواند بهصورت مستقل فرمولهای اختصاصی بنویسد، تولیدات استاندارد ارائه کند و مسیر حرفهای خود را شکل دهد.
این رؤیا در حالی شکل گرفته که او سالها پیش برای ورود به مدرسه عادی سنجش شد، اما اکنون در آستانه ورود به عرصهای حرفهای قرار دارد که به گفته خودش «بوی امید و زندگی» میدهد.
داستان زندگی نرگس، داستان دختری است که صدایش ممکن است شنیده نشود، اما رایحه عطرهایی که میسازد، مسیر تلاش و استقامت او را روایت میکند.
