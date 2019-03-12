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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۲

نایب رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران مطرح کرد؛

بیماری‌هایی که سبب اختلال در گفتار فرد می‌شود

بیماری‌هایی که سبب اختلال در گفتار فرد می‌شود

نایب رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران با اشاره به علل اختلال در گفتار، زبان و بلع گفت: درمان این مشکل بر اساس نوع و منشأ بیماری متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر دارویی، در آستانه برگزاری هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران، اظهار داشت: بر اساس آمارهای جهانی ۷ تا ۱۰ درصد جمعیت دچار مشکل گفتار، زبان و یا بلع هستند و این مشکلات در کودکان شایع‌تر است.

وی افزود: علل مختلف پزشکی، روانشناختی، محیطی و آناتومیک می‌تواند سبب بروز مشکلات ارتباطی و بلع شود که از میان آنها می‌توان به کم شنوایی، شکاف لب و کام، سکته‌های مغزی و مشکلات حنجره از جمله سرطان حنجره اشاره کرد.

نایب رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران با بیان اینکه درمان مشکل گفتار، زبان و بلع بر اساس اختلال ایجاد شده متفاوت است، ادامه داد: برخی از افراد به صورت کامل بهبود می‌یابند و برخی نیاز به اقدامات توانبخشی طی سال‌های طولانی دارند.

عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهار کرد: گفتار درمان‌گران تلاش می‌کنند که فرد مبتلا به این نوع اختلالات بتواند توانایی گفتاری خود را به دست آورد و از قابلیت‌های خود برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران، ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ۹۸ در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود و جدیدترین دستاوردها و مباحث علمی در حوزه گفتار درمانی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4565829
حبیب احسنی پور

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