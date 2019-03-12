به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر دارویی، در آستانه برگزاری هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران، اظهار داشت: بر اساس آمارهای جهانی ۷ تا ۱۰ درصد جمعیت دچار مشکل گفتار، زبان و یا بلع هستند و این مشکلات در کودکان شایع‌تر است.

وی افزود: علل مختلف پزشکی، روانشناختی، محیطی و آناتومیک می‌تواند سبب بروز مشکلات ارتباطی و بلع شود که از میان آنها می‌توان به کم شنوایی، شکاف لب و کام، سکته‌های مغزی و مشکلات حنجره از جمله سرطان حنجره اشاره کرد.

نایب رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران با بیان اینکه درمان مشکل گفتار، زبان و بلع بر اساس اختلال ایجاد شده متفاوت است، ادامه داد: برخی از افراد به صورت کامل بهبود می‌یابند و برخی نیاز به اقدامات توانبخشی طی سال‌های طولانی دارند.

عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهار کرد: گفتار درمان‌گران تلاش می‌کنند که فرد مبتلا به این نوع اختلالات بتواند توانایی گفتاری خود را به دست آورد و از قابلیت‌های خود برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران، ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ۹۸ در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود و جدیدترین دستاوردها و مباحث علمی در حوزه گفتار درمانی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.