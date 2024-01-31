دخالت افراد غیرمتخصص در حرفه گفتاردرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق روشن دل، به عوارض جبران ناپذیر مراجعه به افراد غیر متخصص برای درمان اختلالات گفتار و زبان اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از هموطنان برای درمان اختلالات گفتار و زبان به افراد غیر متخصص و پزشک نما مراجعه می‌نمایند که این موضوع می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را متوجه آنان کند.

وی به هموطنان توصیه کرد قبل از مراجعه به گفتاردرمانی حتماً از طریق سامانه سازمان نظام پزشکی کشور از صلاحیت حرفه‌ای و گفتاردرمانگر بودن فرد مورد نظر اطمینان حاصل نمایند.

روشن دل ادامه داد: طبق مصوبه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع دهانی حلقی در انواع بیماری‌ها و اختلالات مختلف بر عهده آسیب شناسان گفتار و زبان یا همان متخصصین گفتاردرمانی فارغ التحصیل از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی است.

پوشش بیمه‌ای خدمات گفتاردرمانی نیاز سلامت جامعه

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمات گفتاردرمانی صرفاً تحت پوشش بیمه سلامت است، گفت: این طرح با همکاری سازمان بیمه سلامت و سازمان بهزیستی کشور از ۲ سال قبل کلید خورد که قدمی مثبت در راستای ارتقای خدمات سلامت در سطح جامعه و حوزه گفتاردرمانی است.

روشن دل بیان داشت: در حال حاضر این میزان از پوشش بیمه‌ای خدمات گفتاردرمانی با توجه به افزایش شیوع انواع اختلالات گفتار و زبان کافی نبوده و انتظار می‌رود سایر نهادها و سازمان‌های بیمه گر مانند سازمان تأمین اجتماعی به این موضوع اهتمام بیشتری ورزند تا مردم بتوانند از سطح مناسبی از این خدمات بهره مند شوند.

پایین بودن تعرفه گفتار درمانی

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی جامعه گفتاردرمانی کشور به خصوص دانش آموختگان دارای پروانه کلینیک گفتاردرمانی پایین بودن نرخ تعرفه خدمات است.

روشن دل اظهار داشت: در صورت عدم رفع این مشکل از سوی نهادهای تصمیم گیرنده شاهد تعطیلی مراکز گفتاردرمانی و افزایش میزان مهاجرت آسیب شناسان گفتار و زبان مانند سایر کادر پزشکی و درمان خواهیم بود که این خود مصداق بارز از دست دادن سرمایه‌های با ارزش انسانی در کشور است.

وی گفت: یکی از راه‌های اصولی حل این مشکلات افزایش نرخ تعرفه مطابق با شرایط اقتصادی و همزمان افزایش میزان پوشش بیمه‌ای خدمات گفتاردرمانی از سوی دولت و نهادهای بیمه گر است.

روشن دل افزود: رشته آسیب شناسی گفتار و زبان (گفتاردرمانی) به همت اساتید و پیشکسوتان گرامی و همکاران خدوم پیشرفت‌های روزافزونی در زمینه‌های علمی و بالینی داشته به طوری که اکنون دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در این رشته به جذب دانشجو پرداخته و دانش آموختگان این رشته در اکثر مناطق کشور مشغول ارائه خدمات بالینی به جامعه هستند.

وی ادامه داد: همچنین با افزایش تعداد دانش آموختگان این رشته بالینی و شیوع انواع اختلالات گفتار و زبان در جامعه، به جرأت می‌توان گفت که رشته گفتاردرمانی نقش بسزایی در پیشگیری، درمان و توانبخشی افراد ایفا می‌کند به عبارتی این رشته به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است.

روشن دل با اشاره به اینکه دانش آموختگان آن نیازمند به روزرسانی علمی و حرفه‌ای و افزایش سطح توانمندی‌های بالینی و عملی هستند، گفت: به نظر می‌رسد مانند سایر رشته‌های علوم پزشکی بالینی (پزشکی، دندانپزشکی داروسازی و فیزیوتراپی) با راه اندازی مقطع دکتری حرفه‌ای آسیب شناسی گفتار و زبان (گفتاردرمانی) این مهم میسر می‌گردد.

وی افزود: از طرفی با تصویب این مقطع، زمینه تخصصی و فوق تخصصی شدن رشته گفتاردرمانی در ایران مانند سایر کشورهای زمینه پیشرفته بیشتر فراهم می‌شود. همچنین تصویب دکتری حرفه‌ای گفتاردرمانی می‌تواند گام مهمی در تحقق بخشیدن رکن پنجم سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت و توانبخشی باشد.