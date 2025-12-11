افزایش سه برابری مبتلایان به آنفلوآنزا در چهارمحال و بختیاری

علی ضامن صالحی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد بیماران سرپایی و بستری در مراکز درمانی استان به شکل چشمگیری افزایش یافته است. روز گذشته بیش از سه هزار و ۱۷۵ بیمار به مراکز درمانی مراجعه کردند که از این میان ۶۲ نفر نیازمند بستری شدند. همچنین از مجموع ۴۲ نمونه تست تشخیصی، ۱۷ مورد مثبت گزارش شد که معادل بیش از ۴۰ درصد نمونه‌هاست.

وی افزود: در فاصله ۲۴ ساعت اخیر، تعداد بیماران سرپایی به دو هزار و ۳۷۲ نفر رسید و ۸۷ بیمار جدید بستری شدند. از مجموع ۸۹ تست انجام‌شده، ۳۶ مورد مثبت بوده که نشان‌دهنده افزایش سه برابری موارد ابتلاء نسبت به هفته گذشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به روند صعودی بیماری گفت: موارد مثبت سرپایی و بستری اکنون حدود ۴۰ درصد گزارش شده و این رقم سه برابر وضعیت هشدار است. روزانه بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نفر به مراکز دولتی و خصوصی مراجعه می‌کنند و هم‌اکنون ۵۳۹ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

صالحی‌فرد با بیان اینکه سویه‌های H3 و N2 در کشور شایع شده‌اند، تصریح کرد: این بیماری بیشتر در میان کودکان و دانش‌آموزان دیده می‌شود و با تب بالا، بدن‌درد شدید و مشکلات تنفسی همراه است. رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، تهویه مناسب و پرهیز از تجمعات غیرضرور از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس آمار تجمیعی، از ابتدای شیوع بیماری تاکنون حدود ۴۷ هزار بیمار سرپایی و بیش از هزار و ۳۵۰ بیمار بستری در استان ثبت شده‌اند. در حال حاضر ۱۷۴ بیمار بستری فعال در بیمارستان‌های استان تحت مراقبت قرار دارند.