مرادی: توقف بارش برف در محورهای کوهستانی گیلان؛ محورهای گیلان باز است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت راههای مواصلاتی استان در ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه اظهار کرد: بارش برف که طی ساعات گذشته موجب لغزندگی محورهای ارتفاعات شده بود، هماکنون در محور پونل - خلخال با حداکثر ارتفاع ۲۰ سانتیمتر و محور اسالم - خلخال با حداکثر ارتفاع ۱۰ سانتیمتر متوقف شده است.
وی افزود: در مرز استانهای همجوار نیز بارش برف در گردنه الماس واقع در محور اسالم - خلخال و همچنین منطقه زندانه در محور پونل - خلخال متوقف شده و تردد در این مسیرها برقرار است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان ادامه داد: ترافیک در تمامی محورهای اصلی و فرعی استان برقرار بوده و جریان تردد روان گزارش شده است.
مرادی با بیان اینکه احتمال بارش برف طی روزهای آینده در محورهای کوهستانی همچنان وجود دارد، گفت: رانندگان ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، حتماً زنجیر چرخ همراه داشته و از تردد غیرضروری در مسیرهای برفگیر خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راههای استان گیلان با شماره ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی آمادگی پاسخگویی به شهروندان درباره وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان و مسیرهای ارتباطی استانهای همجوار را دارد.
