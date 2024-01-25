توقف بارش برف در همه محورهای گیلان

غلامعلی نیک فهم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی در راه‌های مواصلاتی استان گیلان اظهار کرد: بر اساس داده‌های آماری ارتفاع برف در ️ محور پونل - خلخال با حداکثر ارتفاع ۶۰ سانتیمتر، ️ محور اسالم - خلخال با حداکثر ارتفاع ۸۰ سانتیمتر و محور پونل - خلخال با حداکثر ارتفاع ۶۰ سانتیمتر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه ارتفاع برف در محور آسیابر - بره سر نیز به ۶۰ سانتیمتر رسیده است، افزود: بارش برف در ️ محورهای رودسر - لات محله، اشکورات - شویل، بره سر - قوشه لانه- کلیشم، بلوردکان - خصیب دشت، ماسال - گیلوان، با حداکثر ارتفاع ۵۰ سانتیمتر گزارش شده است.

نیک فهم با بیان اینکه بارش‌ها در محور فومن - ماسوله به حداکثر ارتفاع ۴۵ سانتیمتر رسیده است، ادامه داد: بارش برف در محور زیاز - شوک با حداکثر ارتفاع ۳۵ سانتیمتر، توتکابن - حشمت آباد و محور شوک - ملکوت حداکثر ارتفاع ۳۰ سانتیمتر اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه همچنان بارش برف در محورهای شفت - امامزاده اسحاق و امامزاده ابراهیم، بهارستان - آقچای، سیاهکل - دیلمان به حداکثر ارتفاع ۲۵ سانتیمتر رسیده است، گفت: محور جیرنده - ویه نیز حداکثر ارتفاع برف ۲۰ سانتیمتر گزارش شده است.

نیک فهم از انسداد محور پونل - خلخال به دلیل نبود ایمنی کافی خبر داد و بیان کرد: ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان در جریان است رانندگان نیز برای تردد در جاده‌های کوهستانی و برف گیر حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری گیلان با اشاره به اینکه بارش برف در همه محورهای استان متوقف شده است، تصریح کرد: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی کلیه محورهای مواصلاتی استان گیلان و محورهای ارتباطی استان‌های همجوار است.

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