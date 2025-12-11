به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی صبح پنجشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از لغزندگی جادهها به دلیل بارش باران خبر داد و ابراز داشت: لغزندگی سطح راه پدیده غالب در بارندگیهای پاییزی است.
وی افزود: در چنین شرایط جوی برای پرهیز از تصادفات زنجیرهای میبایست رانندگان با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کنند.
رئیس پلیس راه استان سمنان با نهی گرفتن ترمز ناگهانی در سرعت بالا، ادامه داد: این اقدام انحراف و واژگونی خودرو را در پی خواهد داشت.
بزرگی اضافه کرد: تا این لحظه هیچکدام از محورهای مواصلاتی استان مسدود نیستند و تردد در آنها عادی و روان در جریان است.
وی افزود: از رانندگان عبوری محورهای کوهستانی استان درخواست داریم قبل حرکت حتماً ایمنی خودرو را بررسی و سوخت گیری را انجام دهند تا هنگام بحران با چالش مواجه نشوند.
