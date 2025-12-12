  1. استانها
  2. یزد
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۶

میرجلیلی: تصادف زنجیره‌ای در یزد ۱۱ مصدوم برجای گذاشت

یزد_ رئیس اورژانس استان یزد گفت: بر اثر برخورد چند خودرو به یکدیگر در محور کمربندی یزد- زارچ، ۱۱ نفر مصدوم شدند.

سیدمحمدجواد میر جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۰۰ بر اثر برخورد چند خودرو به یکدیگر در محور کمربندی یزد- زارچ، یازده نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله بعد از دریافت اولین تماس، پرسنل عملیات اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارائه اقدامات درمانی اولیه به مصدومین، ۹ نفر از آنان را به بیمارستان شهید رهنمون و دو نفر از دیگر را به بیمارستان افشار جهت ادامه درمان منتقل کردند.

رئیس سازمان اورژانس استان یزد ادامه داد: در این حادثه ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس استان، عملیات امدادرسانی به مصدومان را بر عهده داشتند.

میرجلیلی ادامه داد: حال اکثر مصدومین مساعد گزارش شده است.

