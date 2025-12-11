سلاح وحدت علما علیه جنگ نرم؛ تأکید بر نقشه راه فرهنگی برای عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی صبح پنجشنبه در مجمع علما و روحانیون شهرستان مهدیشهر در محل امامزاده قاسم (ع)، زیارت و تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه را وظیفه هر شخص دانست و گفت: خداوند متعال رفع برخی از حاجات را به نوادگان ائمه اطهار (س) و امامزادگان سپرده است، همانطور که در مواردی ائمه معصومین (س) استجابت دعا را در مراجعه به صالحین و منسوبین به اهلبیت (س) دانستهاند.
وی در ادامه با تبریک خجسته میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) و روز زن و همچنین تقدیر از زحمات بیشائبه همسران طلاب و روحانیان به جهت فراهمسازی زمینه تبلیغ دین اظهار کرد: بسیاری از امور تبلیغی بدون همراهی همسران طلاب و فراهمسازی شرایط خانه و خانواده امکانپذیر نیست.
امام جمعه سمنان، به سابقه حضور علمای برجسته در مهدیشهر به خصوص آیتالله شاهچراغی اشاره کرد و گفت: این عالم وارسته، حدود ۲۲ سال و پس از ایشان حجتالاسلام بارانی حدود ۲۰ سال در مهدیشهر در کنار دیگر امامان جمعه و علمای این شهر به تبلیغ دین پرداختند و نامی نیکو و ماندگار از خود به جا گذاشتند.
مطیعی ادامه داد: آیت الله شاهچراغی نماینده سابق ولیفقیه در استان سمنان حدود نیم قرن در سنگرهای دینی، سیاسی، اجتماعی و تبلیغی این استان حضور داشتند و همگان از برکات وجود ایشان بهرهمند شدهاند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به انتصاب امام جمعه جدید مهدیشهر گفت: حجتالاسلام نبوی که در قم مشغول به تحصیل بودند با قبول این مسئولیت به شهر مهدیشهر آمدند، خدا را شاکریم که یکی دیگر از محصّلین دینیِ بومی به این استان بازگشتند و برای ایشان و همچنین حجتالاسلام پهلوانی فر در مسئولیت اداره تبلیغات اسلامی مهدیشهر از خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون داریم.
مطیعی با تاکید بر اهمیت بیان مسائل احکام شرعی توسط ائمه جماعات در مساجد گفت: بسیاری از مردم آگاهی مطلوبی از مسائل شرعی و احکام دینی ندارند که این وظیفه بر دوش طلاب و به خصوص ائمه جماعات در مساجد، مدارس و ادارات است.
مطیعی با بیان اینکه تربیت، هدایت، راهنمایی و حمایت از مردم از وظایف انکارناپذیر طلاب حوزههای علمیه است، افزود: در روایتی از امام حسن عسگری (ع) نقل شده که زنی به خدمت حضرت زهرا (س) رسید و از ایشان ده سوال پرسید و از تعدد پرسشهای خود خجالت کشید، اما حضرت فاطمه زهرا (س) به ایشان فرمود هرچه میخواهی بپرس و خجالت نکش!
امام جمعه سمنان، شکرگزاری نعمتهای الهی از جمله نعمت طلبگی را لازم دانست و اظهار کرد: حضرت زهرای مرضیه (س) به آن زن با دلگرمی فرمودند هرچه میخواهی از من بپرس و از پرسیدن خجالت نکش، چرا که خداوند به ازای هر سوالی که میپرسی، پاداش بسیار زیادی عطا میفرماید و به من بهاندازه فاصله زمین تا عرش الهی، لؤلؤ و مروارید میبخشد.
مطیعی با تاکید بر اینکه این روایت باید الگوی جامعه روحانیون و علما قرار بگیرد، اظهار کرد: حضور روحانیون و علما در بخشهای مختلف جامعه برای مؤمنان مایه دلگرمی و آرامش است.
امام جمعه سمنان اظهار کرد: هر روحانی باید به آن اندازه از آرامش درونی بهرهمند باشد که مردم با دیدن یا شنیدن سخنان او، آرامش واقعی را کسب کنند.
مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با تزریق روح توسل و تضرع در جامعه اشاره کرد و گفت: برخی افراد و علما مانند آیتالله شاهچراغی در جایگاهی هستند که انسان به خاطر تهذیب نفس و خودسازی فراوان آنان، با دیدن ایشان به یاد خداوند متعال میافتد.
وی در تبیین وظایف طلاب و علما اظهار کرد: وحدت بین مردم در نگاه مقام معظم رهبری از ضرورتها و الزامات این روزهای کشور است؛ اما وحدت میان روحانیون و علما دهها برابر پر اهمیتتر و سازندهتر از آن است!
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با بیان خاطراتی از اخلاص، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام در طول هشتسال دفاع مقدس گفت: اینگونه ایثار و از خودگذشتگیها موجب ایجاد وحدت در بین آحاد مردم بود و دشمن را به شدت خشمگین و عصبانی میکرد، امروز هم لازم است دشمن را ناامید کنیم.
مطیعی با اشاره به دغدغه علما و روحانیون مهدیشهر در خصوص موضوع عفاف و حجاب تصریح کرد: باید موضوع را برای نسل جوان با برنامههای فرهنگی و تشکیل حلقههای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد به نحو مناسبی تبیین کنیم تا بدانند در پشت صحنه تبلیغ بیعفتی و بدحجابی، چه دستهایی از سوی دشمنان و بیگانگان در حال فعالیت هستند!
وی با بیان اینکه کار فرهنگی و تبلیغی امری زمانبر و تدریجی است، خاطرنشان کرد: نباید بهگونهای رفتار کنیم که نتیجه اقدامات و امر به معروف و نهی از منکرها از اهداف اصلی آن فاصله داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با تاکید بر اهمیت رعایت عفاف و حجاب در دستگاههای اجرایی و تقدیر از ابلاغ این موضوع توسط استاندار محترم خاطرنشان کرد: امیدواریم در عمل به وظایف دینی و شرعی خود موفق باشیم.
