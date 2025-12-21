به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر یکشنبه در نخستین نشست کمیته استانی ترویج خواندن و نهضت مطالعه به میزبانی استانداری سمنان، اعلام کرد: مدارس سراسر استان سمنان بهترین بسترها برای ترویج فرهنگ مطالعه و همچنین نهضت کتابخوانی محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه خانواده بزرگ آموزش و پرورش در هر استانی مهمترین و آمادهترین بستر برای ترویج کتابخوانی محسوب میشود، افزود: از لحاظ گستردگی و همچنین نفوذ پذیری مخاطبان، آموزش و پرورش مهمترین مرجع ترویج فرهنگ مطالعه محسوب میشود.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه میبایست در بستر مدارس کار ترویجی درستی صورت گیرد، گفت: یک ساعت مطالعه آزاد و کتابخوانی در برنامه هفتگی مدارس گنجانده شود تا دانش آموزان اهمیت مطالعه را درک نمایند.
مطیعی با بیان اینکه این اتفاق میتواند در کنار دروس مدارس، پایه گذار یک نهضت در زمینه مطالعه باشد، ابراز داشت: در صورت انجام این کار دانشآموزان فرصت پیدا میکنند بر اساس علاقه شخصی با کتاب ارتباط برقرار کنند
وی با بیان اینکه این امر هم عادت خواندن و هم اهمیت دادن به مطالعه را در دانش آموزان ترویج میدهد و نهادینه میکند، افزود: نبود طرح منسجم کتابخوانی در بسیاری از مدارس استان سمنان یک معضل است که آموزش و پرورش باید به آن ورود نماید.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با بیان اینکه صرف ترویج مطالعه درست نیست بلکه باید مطالعه درست را هم ترویج داد، ابراز کرد: این به معنای آن است که دانش آموزان باید با چه چیزی خواندن هم آشنا شوند.
مطیعی با بیان اینکه کتابها باید مفید، متناسب با سن و نیاز مخاطب و دارای محتوای سالم باشد، تاکید کرد: آموزش و پرورش در این زمینه هم میتواند بسیار مؤثر باشد.
