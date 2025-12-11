  1. استانها
هشدار قضایی به متخلفان؛ معابر عمومی قشم محل تخلیه نخاله نیست

قشم- در پی شناسایی یک تخلف زیست‌محیطی در سطح شهر، دادستان قشم ضمن توقیف خودرو و دستگیری راننده، گفت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد معابر عمومی به محل تخلیه نخاله تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی از توقیف یک دستگاه خودرو و جلب راننده متخلف به‌دنبال تخلیه غیرقانونی نخاله‌های ساختمانی در حاشیه معابر عمومی خبر داد و تأکید کرد که دستگاه قضائی با هرگونه تعرض به حقوق شهروندان و تخریب منظر شهری بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

نریمانی با اعلام اینکه تخلیه نخاله در معابر، مصداق بارز ایجاد مزاحمت عمومی، تهدید بهداشت محیط و تضییع حقوق عامه است، گفت: راننده متخلف در حین ارتکاب عمل، شناسایی و جلب شد و خودرو نیز تا زمان رفع کامل آثار تخلف در توقیف خواهد ماند.

دادستان قشم خاطرنشان کرد که رفع توقیف خودرو تنها زمانی امکان‌پذیر است که تمام نخاله‌های تخلیه‌شده توسط متخلف جمع‌آوری، مسیر پاک‌سازی و وضعیت به حالت اولیه بازگردانده شود. وی افزود: هیچ فرد یا پیمانکاری حق ندارد معابر عمومی را به محل تخلیه نخاله یا زباله تبدیل کند. این رفتار علاوه بر ایجاد خطر برای شهروندان، چهره شهری را مخدوش می‌کند و دستگاه قضائی قاطعانه در برابر آن می‌ایستد.

نریمانی با تأکید بر اجرای دقیق مقررات حفظ حقوق عامه و نظارت مستمر بر سلامت محیط شهری اعلام کرد که دادستانی قشم به شهرداری‌ها و بخشداری‌ها مأموریت داده است موارد مشابه را سریعاً گزارش کرده و متخلفان بدون استثنا تحت پیگرد قرار گیرند.

وی در پایان افزود: امنیت، نظم و بهداشت محیط خط قرمز دستگاه قضائی است و اجازه نخواهیم داد منافع عمومی قربانی بی‌مبالاتی یا سودجویی افراد شود.

