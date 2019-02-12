۷دستگاه خودرو سنگین متخلف دربستر رودخانه «لار» زاهدان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: تردد خودروهای سنگین در بستر رودخانه «لار» زاهدان در روزهای گذشته افزایش یافته بود که با هوشیاری و عملکرد به موقع یگان حفاظت اداره کل هفت دستگاه خودرو سنگین در این محدوده توقیف شد.

وی افزود: برخی از این خودروها به طور غیرمجاز نخاله های ساختمانی را در این مسیر تخلیه و برخی نیز به صورت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه برداشت می کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: عاملان تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی و برداشت کنندگان غیر مجاز شن و ماسه در شهرستان زاهدان به دادگاه معرفی شدند.

وی گفت: خودروهای متخلف شامل ۲ دستگاه خودرو ۱۰ تن، ۲ دستگاه لودر، یک دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه وانت نیسان بودند که توقیف و به مراجع قضایی زاهدان معرفی و تحویل شدند.

وی بیان کرد: تخلیه نخاله های ساختمانی و برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه «لار» از جمله اتهامات متخلفان یادشده بود.

پورمردان همچنین از شهرداری ها و بخش های مرتبط با آن کمک و نظارت بیشتر برای حل مشکل زباله ها و نخاله های ساختمانی حاشیه زاهدان را درخواست کرد.