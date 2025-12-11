۲۲ کشته در پی ریزش دو ساختمان در مراکش

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری دولتی مراکش روز پنجشنبه اعلام کرد: در پی ریزش دو ساختمان در شهر فاس مراکش، حداقل ۲۲ نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

دادستان عمومی مراکش گفت: این حادثه حدود ساعت ۱۱ شب به وقت محلی در محله المستقبل در حومه فاس رخ داد که در آن یک ساختمان خالی از سکنه فرو ریخت و باعث ریزش ساختمان چهار طبقه مجاور شد. ساختمان دوم میزبان مراسم سنتی عقیقه به مناسبت تولد نوزاد بود.

زنان و کودکان در میان قربانیان بودند. مقامات اعلام کردند که با ادامه عملیات نجات، این آمار ممکن است افزایش یابد.

پلیس قضائی تحقیقاتی را تحت نظارت دادستان عمومی برای تعیین علت ریزش آغاز کرده است. یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که این دو ساختمان در سال ۲۰۰۶ ساخته شده‌اند.

این فاجعه نگرانی‌ها را در مورد ایمنی ساختمان‌ها در مراکش افزایش داده است. در ماه ژانویه، ادیب بن ابراهیم، وزیر مسکن مراکش، گفت که حدود ۳۸,۸۰۰ ساختمان در سراسر کشور در معرض خطر ریزش هستند.