به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، امروز پنجشنبه در خجسته سالروز ولادت با سعادت دُردانه آفرینش، حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، طی سخنانی در مراسم گرامیداشت مقام زن و مادر قوه قضائیه، ضمن اشاره به عظمت متعالی وجود مقدس حضرت زهرای اطهر، اظهار کرد: زهرای اطهر یک انسان کامل و یک اسوه حسنه برای بشریت هستند؛ ایشان در اعتلای اسلام همراه با پدر بزرگوارش رسول‌الله و همسرش امیرالمومنین علی علیه‌السلام بودند. زهرای اطهر علاوه بر اینکه در همسری و مادری اسوه هستند، در دفاع از حق نیز الگو و نمونه محسوب می‌شوند؛ ایشان در میدان جهاد تبیین و ولایتمداری و نشان دادن انحرافات از اسلام، ممتاز بودند و نه تنها مسلمانان که بشریت، مدیون و وامدار ایشان هستند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما که از محبین و دوستداران حضرت زهرای اطهر هستیم، باید تلاش کنیم تا در مسیر مقدس ایشان گام برداریم؛ باید در ولایت‌مداری و در عفاف و حجاب و حیا در مسیری گام برداریم که طلایه‌دار آن زهرای اطهر است؛ اگر چنین باشد شفاعت ایشان در محشر شامل حال ما می‌شود و وجود مقدس ایشان در این دنیا نیز دست ما را می‌گیرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: جایگاه و شأن زن در اسلام بسیار بالا است؛ حقوق زن نیز از منظر اسلام بسیار در مرتبه رفیعی قرار دارد؛ این زن در مکتب اسلام، مدیر و ستون خانواده است؛ خانواده‌ای که نهاد اجتماع از آن تشکیل می‌شود و مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی محسوب می‌گردد؛ فلذا جایگاه و شأن زن در اجتماع بسیار رفیع و منیع است.

رئیس عدلیه افزود: نقش مادر در تربیت فرزند به ویژه در دوران طفولیت بسیار بیشتر و مؤثرتر از پدر است؛ فلذا افراد و اعضای اجتماع که می‌توانند نقش مؤثر و بی‌بدیلی در اعتلای یک جامعه داشته باشند تربیت‌یافتگان دامان مادر هستند؛ بنابراین از این حیث نیز نقش مادر و زن در اعتلای جامعه بسیار چشمگیر و شایان توجه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه و گل است و باید هرچه بیشتر مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. این دیدگاه و این گفتمان تفاوت آشکاری با مکتب غربی دارد که به زن به مثابه یک کالا می‌نگرد که باید عرضه شود.

پیش از سخنان رئیس عدلیه، «صارمی» رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مقام والای همه مادران به ویژه مادران انبیا و اولیای الهی، امامین انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع‌مقدس‌های هشت‌ساله و دوازده روزه، مدافعان امنیت، مدافعان سلامت و مدافعان حرم را گرامی داشت و اظهار کرد: مادران سرزمین ایران همواره در طول تاریخ، شیرمردان و شیرزنان فراوانی را در دامان پرمهر خود تربیت کرده و پرورش داده‌اند و ما در جلسه‌ای که امروز در آن حضور داریم خود را ملزم به گرامیداشت مقام همگی این مادران می‌دانیم.