کشف ۳۴ دستگاه ماینر در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام شهروندان مبنی بر به‌کارگیری چند دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از مناطق شهر اهواز، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ اهواز قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی از محل اعلام شده بازدید کردند که در این راستا تعداد ۳۴ دستگاه ماینر را که به‌صورت کاملاً حرفه‌ای با حفر زمین جاسازی شده و در حال فعالیت بودند، کشف و با همکاری کارکنان شرکت توزیع برق جمع‌آوری شدند.

سرهنگ زلقی ضمن اشاره به دستگیری شدن یک متهم در این زمینه، گفت: کارشناسان ارزش تقریبی ماینرهای کشف شده را بالغ بر هشت میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که در این زمینه متهم به همراه ماینرهای کشف شده پس از تشکیل پرونده راهی مرجع قضائی شدند.