۸ نشان طلا و نقره برای ملی پوشان ایران/ ۳۲ مدال به مچ اندازی رسید

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، رقابت دسته وزنی ۶۵ کیلوگرم شاید یکی از شلوغ ترین و جذاب ترین رقابت‌های روز دوم مسابقات پاراوزنه برداری در سالن دبی کلاب بود. جایی که محمد کریم نیا نماینده شایسته بختیاری و خوزستانی تبار کاروان پاراوزنه برداری ایران موفق شد با درخشش و عملکرد تحسین برانگیز خود در رقابت با رقبای قدرتمند ترکمنستان، مالزی و ازبکستان که رکوردهای جهانی این رده سنی را یکی پس از دیگری شکستند، با مهار وزنه ۱۳۲ کیلوگرم صاحب یک نشان برنز ارزشمند شود.

برنز بنیامین وحیدی قطعی شد

از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، ظهر امروز بنیامین وحیدی در کلاس ۳ به مصاف «عبدالرحمان فرکاهی» از عراق رفت.

وحیدی در این بازی ۳ بر یک پیروز شد و ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

حسینی طلایی شد، ایمانی نقره گرفت

رقابت دسته‌های وزنی ۶۱ و ۶۷ کیلوگرم پاراوزنه برداری دختران برای کاروان ایران بازهم پیام آور شادی و مدال آوری بود. در خاتمه رقابت دسته وزنی ۶۱ کیلوگرم نوجوانان عطیه سادات حسینی دختر خوش تکنیک و پشتوانه آتیه بانوان پاراوزنه برداری ایران موفق شد در کورس رقابت با وزنه برداران اندونزی، ازبکستان و قزاقستان با اقتدار و پرس وزنه ارزشمند ۹۱ کیلوگرمی صاحب گردن آویز طلایی این دوره از بازی‌ها شود.

حسینی در حرکت سوم نیز وزنه ۹۳ کیلوگرمی را با قدرت پرس کرد اما حرکت او از نگاه تیم داوری خطا بود و با یک چراغ قرمز همراه شد. اما این تأثیری بر عملکرد نهایی دختر شایسته کاروان پاراوزنه برداری کشورمان نداشت.

دومین نماینده شایسته تیم دختران پاراوزنه برداری کشورمان در سالن دبی کلاب، محل برگزاری مسابقات پاراوزنه برداری، فاطمه ایمانی بود. ایمانی در دسته وزنی ۶۷ کیلوگرم بود که او نیز با ثبت سه حرکت صحیح و پرس وزنه ارزشمند ۷۰ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفته و با مدال نقره یک نشان ارزشمند دیگر به سبد مدالی کاروان کشورمان اضافه کند.

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران قهرمان شد

دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر) میان ایران و ژاپن برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شدند و عنوان قهرمانی این دوره بازی‌ها را از آن‌خود کردند.

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران نایب قهرمان شد

دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره در بخش دختران بازی‌های پاراآسیایی جوانان میان ایران و تایلند برگزار شد. در این دیدار، ملی پوشان بسکتبال با ویلچر دختران ایران با نتیجه ۱۳ به ۷ شکست خوردند و به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

پایان کار پارامچ اندازی ایران با ۸ طلا، ۱۲ نقره و ۱۲ برنز

مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی امروز (پنجشنبه) در حالی برگزار شد که ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته با حریفان خود به رقابت پرداختند.

ورزشکاران ابتدا در بخش دست چپ و سپس در دست راست مقابل حریفان خود قرار گرفتند. در پایان این رقابت‌ها که به صورت فشرده و در یک روز با حضور ورزشکارانی از کشورهای ایران، ازبکستان، قزاقستان، امارات، افغانستان، قرقیزستان، مغولستان، سوریه، تایلند و تاجیکستان پیگیری شد، تیم‌های ملی پارامچ اندازی آقایان و بانوان ایران موفق به کسب ۳۲ مدال از جمله ۸ طلا، ۱۲ نقره و ۱۲ برنز شدند.

طلا به حسینوند رسید

پایان رقابت دسته وزنی ۷۲ کیلوگرم پاراوزنه برداری پسران با قهرمانی و کسب یک مدال طلای خوش رنگ دیگر برای کاروان پاراوزنه برداری ایران همراه بود. حسینوند در این دسته وزنی (۷۲ کیلوگرم) با مهار وزنه‌های ۱۳۷، ۱۴۳ و عدم موفقیت در مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود، نهایتاً موفق شد یک نشان خوش رنگ طلایی رنگ دیگر به کاروان ایران هدیه بدهد. حسین وند مقتدرانه صاحب مدال طلای این دسته وزنی شد.

دو برنز برای ملی پوشان پاراتنیس روی میز

بعدازظهر امروز در باشگاه معلولین دبی پیگیری شد. در کلاس ۸ پسران، آرشام رمضانی در مرحله نیمه‌نهایی با «علی ماخولبکوف» از قزاقستان رقابت کرد و در پایان با نتیجه ۳-۱ تن به شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

در کلاس ۱۰ پسران، علی سامخانیان ملی‌پوش کشورمان به مصاف «جین سیان سو» از چین تایپه رفت و با شکست ۳ بر صفر مقابل این حریف، از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند و به مدال برنز رسید.