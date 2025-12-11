  1. ورزش
بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

پایان کار پارامچ اندازی ایران با ۸ طلا، ۱۲ نقره و ۱۷ برنز

ورزشکاران پارامچ اندازی کشورمان با کسب ۳۷ مدال رنگارنگ به کار خود در بازیهای پاراآسیایی جوانان پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی امروز (پنجشنبه) در حالی برگزار شد که ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته با حریفان خود به رقابت پرداختند.

ورزشکاران ابتدا در بخش دست چپ و سپس در دست راست مقابل حریفان خود قرار گرفتند.

در پایان این رقابت‌ها که به صورت فشرده و در یک روز با حضور ورزشکارانی از کشورهای ایران، ازبکستان، قزاقستان، امارات، افغانستان، قرقیزستان، مغولستان، سوریه، تایلند و تاجیکستان پیگیری شد، تیم‌های ملی پارامچ اندازی آقایان و بانوان ایران موفق به کسب ۳۷ مدال از جمله ۸ طلا، ۱۲ نقره و ۱۷ برنز شدند.

گفتنی است؛ ماهرخ السادات احمدپناه، حمیرا شاهیان یار و مریم عبدالوند به عنوان مربی و رقیه اله کرمی به عنوان سرپرست تیم دختران و حسن قربان، میثم گلی، مهدی عبدالوند به عنوان مربی و امیر ماندگارفرد به عنوان سرپرست تیم پسران را همراهی می‌کردند.

