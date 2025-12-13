  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

نیایش سلیمی نخستین مدال آسیایی پاراوزنه‌برداری هرمزگان را کسب کرد

بندرعباس- در جریان بازی‌های پاراآسیایی به میزبانی کشور امارات، نیایش سلیمی، ورزشکار توانمند هرمزگانی، موفق شد با عملکردی قابل توجه در رشته پاراوزنه‌برداری، مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیایش سلیمی با مهار وزنه‌های ۵۲، ۵۷ و ۶۰ کیلوگرم در این رقابت‌ها و ثبت ورودی مد نظر مسئولین برگزار کننده مسابقات، موفق به کسب مدال برنز مسابقات پارا آسیایی جوانان وزنه‌برداری در کشور امارات شد.

نیایش سلیمی با کسب مدال برنز در مسابقات پارا آسیایی جوانان وزنه‌برداری در امارات، نخستین مدال آسیایی پارا وزنه‌برداری هرمزگان را ثبت کرد و این موفقیت به عنوان نقطه عطفی در ورزش قهرمانی استان مورد تقدیر قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، در روز پایانی بازی‌های پارا آسیایی در رشته پارا وزنه برداری مسئولان برگزاری مسابقات ضمن اهدای مدال برنز به نیایش سلیمی دختر ۷۹ کیلویی پارا وزنه برداری و سکوی سومی را به او دادند.

