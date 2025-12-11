پاراوزنه بردار ایران در دسته ٨٠ کیلوگرم نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، حسن محمد حسین پور نماینده دسته وزنی ۸۰ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران اگرچه شانس اول کسب مدال طلای این دسته وزنی به شمار می‌رفت اما روز روز او نبود تا حسن محمد حسین پور با نقره و نایب قهرمانی کار خود را به اتمام برساند. محمدحسین پور در رقابت با حریف ازبک و هندی خود اگرچه در حرکت نخست وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را مهار کرد، اما با دوبار ناکامی در مهار وزنه‌های ۱۵۲ و ۱۵۴ کیلوگرم با همان حرکت اول خود صاحب نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی شد.

در این دسته وزنی پارا وزنه بردار ازبکستانی با ۱۴۸ کیلوگرم طلا گرفت. وزنه بردار هندوستانی نیز با ۱۴۰ کیلوگرم در رتبه سوم جا گرفت و به نشان برنز دست یافت. در رده سنی نوجوانان ازبکستان، مالزی و امارات به ترتیب مقام اول تا سوم را در این رده سنی به خود اختصاص دادند. وزنه بردار ازبکستانی فرخ بیک البیک با ۱۶۵ کیلوگرم رکوردشکنی کرد و رکورد دنیا را در رده سنی نوجوانان به خود اختصاص داد.