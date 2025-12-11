رکورد پرواز باروری ابرها شکسته شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، محمدمهدی جوادیانزاده رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی گفت: امسال در چهار منطقه عملیاتی، پروازهای بارورسازی ابرها از دهم آبانماه آغاز شده است. یکی از این مناطق، منطقه شمالغرب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که از مجموع ۱۰ پرواز انجامشده، ۷ پرواز در این منطقه بوده است.
وی ادامه داد: حوضه آبریز البرز مرکزی شامل استانهای تهران، قزوین و البرز نیز از دیگر مناطق تحت پوشش عملیات بارورسازی است. منطقه عملیاتی سوم، زاگرس مرکزی شامل حوضه آبریز زایندهرود و کوهرنگ بوده و استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز چهارمین منطقه عملیاتی را تشکیل میدهند.
جوادیان زاده اضافه کرد: دیروز ۵ پرواز عملیاتی در روز ۱۹ آذر انجام شد که این تعداد، یک رکورد در تاریخچه پروازهای بارورسازی ابرها به شمار میرود. از این ۵ پرواز، ۳ پرواز با هواپیما انجام شد که ۲ پرواز بر فراز تهران، قزوین و البرز و ۱ پرواز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان بوده است.
وی افزود: ۲ پرواز دیگر نیز توسط پهپادها در حوضه آبریز زایندهرود و منطقه کوهرنگ صورت گرفته است.
جوادیانزاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه شواهد اولیه نشان میدهد عملیاتها موفق بوده است. پس از ارزیابی نهایی، میزان اثربخشی عملیات در تشدید بارش بررسی و به مردم اعلام خواهد شد.
