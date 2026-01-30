انجام ۳۱ عملیات بارورسازی ابرها از آغاز سال آبی جاری تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، از آذرماه سال جاری (سال ۱۴۰۴) و همزمان با ورود اولین سامانه بارشی به کشور، تاکنون ۳۱ عملیات در حوضه های آبی مختلف انجام شده است. این اقدامات با به کارگیری پهپاد و هواپیما در گستره حوزه های آبریز صورت گرفته است. به طور کلی ۱۶ عملیات به وسیله پهپاد و ۱۵ عملیات با بهره گیری از هواپیما اجرا شد.
براساس این گزارش، ۶ عملیات در حوضه آبریز زاینده رود و کوهرنگ، ۸ عملیات در حوضه آبریز استان خراسان جنوبی و ۲ عملیات در حوضه آبریز استان فارس و بوشهر با بهره گیری از پهپاد صورت پذیرفت.
همچنین ۷ پرواز عملیاتی در حوضه ی آبریز شمال غرب و حوضه ی آبریز دریاچه ارومیه، ۳ پرواز عملیاتی در حوضه آبریز البرز مرکزی شامل استان های تهران، قزوین و البرز، ۳ پرواز عملیاتی در حوضه آبریز شمال شرق شامل استان های خراسان رضوی و شمالی و ۳ پرواز عملیاتی در حوضه آبریز جنوب غرب شامل استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، نتیجه فعالیت کارشناسان این سازمان در بازه زمانی ذکر شده به وسیله هواپیما بود.
گفتنی است بعضی از این پروازهای ذکر شده به صورت مشترک در دو منطقه انجام شد.
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