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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

انجام ۳۱ عملیات بارورسازی ابرها از آغاز سال آبی جاری تاکنون

انجام ۳۱ عملیات بارورسازی ابرها از آغاز سال آبی جاری تاکنون

وزارت نیرو اعلام کرد: از آذرماه سال جاری تاکنون، ۳۱ عملیات بارورسازی ابرها در حوضه‌های آبریز کشور انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، از آذرماه سال جاری (سال ۱۴۰۴) و همزمان با ورود اولین سامانه بارشی به کشور، تاکنون ۳۱ عملیات در حوضه های آبی مختلف انجام شده است. این اقدامات با به کارگیری پهپاد و هواپیما در گستره حوزه های آبریز صورت گرفته است. به طور کلی ۱۶ عملیات به وسیله پهپاد و ۱۵ عملیات با بهره گیری از هواپیما اجرا شد.

براساس این گزارش، ۶ عملیات در حوضه آبریز زاینده رود و کوهرنگ، ۸ عملیات در حوضه آبریز استان خراسان جنوبی و ۲ عملیات در حوضه آبریز استان فارس و بوشهر با بهره گیری از پهپاد صورت‌ پذیرفت.

همچنین ۷ پرواز عملیاتی در حوضه ی آبریز شمال غرب و حوضه ی آبریز دریاچه ارومیه، ۳ پرواز عملیاتی در حوضه آبریز البرز مرکزی شامل استان های تهران، قزوین و البرز، ۳ پرواز عملیاتی در حوضه آبریز شمال شرق شامل استان های خراسان رضوی و شمالی و ۳ پرواز عملیاتی در حوضه آبریز جنوب غرب شامل استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، نتیجه فعالیت کارشناسان این سازمان در بازه‌ زمانی ذکر شده به وسیله هواپیما بود.

گفتنی است بعضی از این پروازهای ذکر شده به صورت مشترک در دو منطقه انجام شد.

کد مطلب 6735245

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    نظرات

    • سعید IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      1 0
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      چرا در لرستان حتی یکبار بارورسازی ابرها انجام نشد؟!؟!؟!
    • هموطن IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      پس چرا اصفهان باران یا برفی نیومده ؟؟؟؟

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