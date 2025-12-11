دریافت 2 MB
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۸

هوای تهران دوباره ناسالم شد

وضعیت آلودگی هوای مناطق مختلف پایتخت ساعتی پس از بارندگی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

