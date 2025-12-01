فراخوان حمایت از صنایع بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی

به گزاارش خبرگزاری مهر، صندوق ملی محیط زیست در نظر دارد در راستای اجرای برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندهای کشور و به منظور حمایت و توسعه صنایع بازیافت با هدف کاهش آلودگی محیط زیست، نسبت به اعطای تسهیلات مالی به صنایع بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی با اولویت صنایع مستقر در شهرک‌های بازیافت و دارای فناوری‌های نوین دوستدار محیط زیست اقدام کند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست به نشانی www.iranemp.ir ، مشخصات طرح پیشنهادی و مدارک لازم را برای ثبت درخواست تسهیلات در سامانه مذکور بارگذاری کنند.