۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۵۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز صبح اعلام کرد: همزمان با بارش باران از عصر روز گذشته در پایتخت در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ در وضعیت زرد و قابل قبول اما در مرز آلودگی است.

اما ساعاتی پیش دوباره وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم شد. اکنون شاخص کیفیت هوا روی عدد ۱۵۶ و ناسالم برای همه گروه‌هاست.

تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۱۷ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

فاطمه کریمی

    نظرات

    • IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      20 0
      پاسخ
      کارگروه اضطرار آلودگی دوبار جلسه برگزار کنه حالا یه تصمیم اشتیاه گرفته شده ما ملت عادت کردیم به اشتیاهات مسوولین! با جان ملت بازی نکنید مدارس برای اخر هفته الزامی برای حضور ندارند هوا برای بچه ‌ها سمی و خطرناکه..
    • محمدمهدی IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      اینا یه تصمیم اشتباهی برای خودشون گرفتن یه بار دیگه این کمیته رو تشکیل بدن مگه چقدر میخواد طول بکشه اصلا به فکر مردم نیستن هوا خیلی سمی و آلوده است برای همه ی مردم مدارس چهار شنبه رو باید تعطیل میکردن
    • علی IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      شاخص خود سازمان داره الان ۱۷۵ رو نشان میده!!!! عیب نداره ما عادت داریم به این خطاها فقط با جون بچه ها بازی نکنید!!!!
    • شهروند IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آیا بعد از این همه تعطیلی باز کردن مدارس در روز آخر هفته واقعا ضرورت داشت با وجود این هوای ناسالم ای کاش به جای نگرانی برای آموزش به فکر سلامتی بچه های مردم بودین و اصول آموزشیاران رو اصلاح میکردین

