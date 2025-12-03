منع تردد شبانه خودروهای دیزلی از شنبه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز در سیزدهمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا، با توجه به آلودگی‌های هفته گذشته سه مسئله در دستور کار قرار گرفت.

دستور ارائه گزارش درباره آلودگی هوای تهران در آذرماه توسط سازمان حفاظت محیط زیست، دستور ارائه گزارش پایش کیفیت سوخت و میزان انحراف آن از حدود مجاز از سازمان ملی استاندارد و دستور ارائه گزارشی از روند معاینه فنی خودروها و ایجاد روندهای هماهنگ برای نظارت بر معاینه فنی بین دستگاه‌ها، از محورهای اصلی این جلسه بودند.

در این جلسه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به جلسه هیأت دولت بیان کرد: امروز در جلسه هیأت دولت، استاندار تهران گزارشی از وضعیت آلودگی هوای تهران داد و همچنین گزارش‌هایی از آلودگی دیگر شهرها ارائه شد. در هیأت دولت مشکل آلودگی هوا به عنوان مسئله ملی بررسی شد.

قائم‌پناه ادامه داد: این آلودگی در شهرها و به خصوص تهران غیرقابل تحمل است و براساس نظرسنجی که کردیم اولین نارضایتی مردم تهران در ارتباط با آلودگی هواست. بنابراین موضوعی است که رضایتمندی مردم در گرو این است که ما تا حد ممکن آلودگی هوای تهران را برطرف کنیم.

وی افزود: در ارتباط با آلودگی تهران نیز براساس گزارشی که ارائه شده، عمده آلودگی را آلاینده‌های متحرک یعنی خودرو و موتور سیکلت ایجاد می‌کنند. مقرر شد دولت تا دو هفته آینده آنچه می‌تواند برای رفع آلودگی تهران به سرانجام رساند، انجام دهد. از افزایش روند اسقاط خودروهای فرسوده گرفته تا اقدامات دیگر. وزیر نفت نیز حمایت خود را در اینباره اعلام کرده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: در ظرف دو هفته پیش رو درباره اقداماتی که نیاز به مصوبه دولت دارند و ممکن است دست و پای دستگاه‌ها را بگیرند، نیز دولت اعلام آمادگی کرده است.

قائم‌پناه همچنین بنابر گزارش سازمان حفاظت محیط زیست از آلودگی تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه در ساعات شب میزان آلاینده‌ها حجم بالاتری می‌یابد، دستگاه‌ها اعلام کنند که از شنبه و در ساعات شب خودروهای سنگین و دیزلی حق تردد در شهرها تا مدتی معین که سطح آلاینده‌ها کاهش یابد ندارند.

وی گفت: در حال حاضر کارگروه هم باید به اصلاح زیرساخت‌ها در بلند مدت بپردازد و هم برای کاهش آلاینده‌ها در این مقطع کوتاه مدت به دنبال راه حل باشیم.

در این جلسه همچنین گزارشی از آلودگی کلانشهرها توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه شد و میزان افزایش آلاینده‌ها، روند آلاینده‌ها و منابع تولید آلودگی در کلانشهرها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بنا شدکه میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت همکاری‌هایی جهت نمونه‌گیری سوخت نیروگاه‌ها انجام گیرد. علاوه بر آن در زمینه معاینه فنی نیز همکاری‌هایی میان وزارت کشور، شهرداری‌ها و پلیس راهور انجام خواهد گرفت.