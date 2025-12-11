خبرسازی کور باندهای فساد علیه کارگزاران خدوم قضائی

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه قضائی در راستای تأکیدات رئیس عدلیه و با اقدامات عملی خود نشان داده هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد در جدیدترین اقدام، تحقیقات در مورد پرونده جدیدی را آغاز کرده است.

این گزارش حاکی است بلافاصله پس از آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد این پرونده که البته طبق قانون و به سبب احتمال آسیب رساندن به روند بررسی و رسیدگی، محرمانه و غیر قابل انتشار است گروه‌هایی از مفسدین که زیر ضرب رفته‌اند در تلاش برای انحراف در روند رسیدگی و ضربه به روند تحقیقات، دستپاچه شروع به خبرسازی کور علیه تعدادی از کارگزاران خدوم دستگاه قضائی و برخی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کرده‌اند تا شاید پرونده به نتیجه نرسد یا روند رسیدگی منحرف شود در همین حین عده‌ای نیز ندانسته به همین خط در صفحات شخصی خود دامن می‌زنند.