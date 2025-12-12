به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشریه پولیتیکو اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ برای مقابله با کنترل چین بر مواد معدنی حیاتی و قدرت رو به رشد آن به عنوان یک مرکز هوش مصنوعی، ائتلاف تشکیل می‌دهد.

این نشریه آمریکایی مدعی شد که دولت ترامپ قصد دارد به این منظور امروز جمعه ائتلافی را با حضور کشورهای سنگاپور، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و همچنین رژیم صهیونیستی ایجاد کند.

هدف از تشکیل این ائتلاف، کاهش وابستگی غرب به منابع و زنجیره‌های تأمین تحت سلطه چین و ایجاد ساختاری مستقل برای تولید فناوری‌های پیشرفته عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، کشورهای عضو ائتلاف آمریکایی بر اساس نقش محوری در تولید مواد معدنی و ظرفیت صنعتی انتخاب شده‌اند. استرالیا و ژاپن به عنوان بازیگران اصلی در بازار عناصر نادر، کره جنوبی و سنگاپور با حضور شرکت‌های پیشرفته در حوزه نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی و رژیم صهیونیستی با فناوری‌های دفاعی و هوش مصنوعی در این ساختار جای گرفته‌اند.

پولیتیکو در گزارش خود همچنین به این موضوع اشاره کرده که دولت ترامپ قصد دارد دامنه این ائتلاف را در آینده نزدیک گسترش دهد.