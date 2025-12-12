اجلاس بین المللی «صلح و اعتماد» در ترکمنستان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اجلاس بین المللی صلح و اعتماد با حضور سران کشورهای مختلف در عشق آباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری است.

در این نشست علاوه بر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و شمار دیگری از سران کشورهای منطقه حضور داشتند.

رئیس جمهور ایران در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد گفت: رژیم صهیونیستی سیاست‌ های تهاجمی درباره فلسطین، سوریه، ایران و قطر را دنبال کرده است. تجاوز اسرائیل به ایران اقدامی بود که نه‌تنها با تنبیه بین‌المللی مواجه نشد بلکه حمایت کامل سیاسی و نظامی قدرت‌های مدعی حقوق بشر و صلح جهانی را به دنبال داشت.

رئیس جمهور روسیه هم در این نشست تصریح کرد: سازمان ملل متحد ماموریت خود را با عزت انجام می‌دهد و اغلب تنها مکانیسم برای ایجاد تعادل بین منافع در جهان است.

اردوغان نیز در این نشست سخنرانی کرد و گفت: امیدواریم جنگ بین روسیه و اوکراین پایان یابد.

وی با اشاره به تحولات غزه هم تصریح کرد: نقض آتش بس توسط اسرائیل در غزه وجود دارد و جامعه بین المللی باید برای تحکیم این توافق تلاش کند. فلسطینی ها باید در تمام مراحل دستیابی به صلح که منجر به هدف نهایی راه حل دو کشور می شود، مشارکت داشته باشند.

نشست بین‌المللی صلح و اعتماد در هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به ابتکار ترکمنستان اعلام شد. قطعنامه مربوط به برگزاری این نشست مورد حمایت ۸۶ کشور قرار گرفت و هدف از این ابتکار، تقویت گفتگو و همکاری بین ملت‌ها عنوان شده است.