به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت سرداران شعر و ادب، شهید ماشاءالله صفاری (بندی سیرجانی) و شهید حسین ارسلان (رخشا) گفت: فرهنگ شهیدان صفاری و ارسلان، نه تنها یادگاری از گذشته، بلکه چراغی برای آینده است؛ چراغی که نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد.

در پیام سید عباس صالحی که حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذرماه آن را در این آیین قرائت کرد، آمده است:

چهلمین سالگرد شهادت دو ستاره درخشان آسمان فرهنگ و ادب ایران، شهیدان والامقام ماشاءالله صفاری متخلص به بندی سیرجانی و حسین ارسلان با تخلص رخشا، فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های بلند آنان. این عزیزان نه‌تنها در میدان ایثار و شهادت، بلکه در عرصه شعر و ادب نیز پرچمدار حقیقت و زیبایی بودند؛ آنان با کلامشان روح جامعه را روشن کردند و با خون پاکشان راه آزادگی را جاودانه ساختند.



فرهنگ و هنر ایران زمین، همواره بر شانه‌های چنین بزرگ‌مردانی استوار بوده است؛ کسانی که شعر را سلاحی برای دفاع از ارزش‌ها و هنر را پلی برای پیوند دل‌ها می‌دانستند. یاد و نام این دو شهید والا، الهام‌بخش نسل‌های امروز و فرداست تا در مسیر فرهنگ، عدالت و انسانیت گام بردارند.



امروز، در سایه یاد آنان، وظیفه داریم پیوند میان نسل‌ها را استوارتر سازیم؛ تا جوانان این سرزمین با الهام از میراث ادبی و فرهنگی شهیدان، راه انسجام اجتماعی و همبستگی ملی را ادامه دهند. فرهنگ شهیدان صفاری و ارسلان، نه تنها یادگاری از گذشته، بلکه چراغی برای آینده است؛ چراغی که نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد و جامعه را در مسیر تعالی فرهنگی و اخلاقی متحد می‌سازد.



وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با افتخار، این روز را گرامی می‌دارد و بر خود وظیفه می‌داند که میراث ادبی و فرهنگی آنان را زنده نگاه داشته و به نسل‌های آینده منتقل کند. امید آن داریم که راه روشن شهیدان صفاری و ارسلان، چراغی باشد برای همه هنرمندان و فرهیختگان این سرزمین.



آذرماه سال ۱۳۶۴، کاروانی متشکل از هنرمندان و شعرای استان کرمان برای بازدید از مناطق جنگی اعزام شدند که شهیدان ارسلان و صفاری نیز در این گروه و در همه لحظات با هم بودند. گروه پس از یک هفته به کرمان بازگشت اما این ۲ شهید به منظور تداوم برگزاری جلسات شعر برای رزمندگان ماندند و سرانجام ۲۰ آذرماه ۱۳۶۴ در منطقه هورالعظیم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

چهلمین سالگرد شهادت آنان با عنوان «دو شاعر دو شهید» با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان کرمان شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذرماه در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.