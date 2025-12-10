پیام تسلیت وزیر فرهنگ برای پیشکسوت صنعت چاپ کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت داود شایسته خصلت پیشکسوت پیشگام صنعت چاپ کشورمان را تسلیت گفت. پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
درگذشت استاد داود شایستهخصلت، از چهرههای اثرگذار و خوشنام صنعت چاپ ایران، مایه تأسف و اندوه شد. آن مرحوم از نسل استادانی بود که بخش بزرگی از عمر خود را در کارگاهها و چاپخانهها گذراند و با دقت، تجربه و پشتکار کمنظیرش، به اعتلای این صنعت یاری رساند.
استاد شایستهخصلت از جمله پیشگامانی بود که ارتقای استانداردهای فنی و تربیت نیروهای متخصص را رسالت حرفهای خود میدانست. سالها تلاش و توجه ایشان به انتقال دانش و مهارت به نسلهای جوانتر، برای تداوم کیفیت صنعت چاپ ایران، بسیار حائز اهمیت است.
اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، شاگردان و همصنفان آن استاد فقید تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن زندهیاد رحمت و مغفرت الهی، و برای بازماندگان صبر، سلامت و آرامش خواستارم.
