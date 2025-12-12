  1. ورزش
بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

پاراکماندار دختر ایران در رده چهارم ایستاد

یسنا مصباح در دیدار رده بندی مسابقات کامپوند بازی های پاراآسیایی جوانان مقابل نماینده چین شکست خورد و با کسب جایگاه چهارم به کار خود پایان داد. 

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، دیدار رده بندی مسابقات پاراتیروکمان در بازی های پاراآسیایی جوانان و در بخش کامپوند دختران برگزار شد.

یسنا مصباح نماینده ایران در این دیدار بود که با «وانگ هیوتینگ» از چین رقابت کرد و با نتیجه نزدیک ۱۱۰ به ۱۰۹ شکست خورد.

یسنا مصباح که با شکست مقابل «کوو سوییتا» از هند در مرحله نیمه نهایی، راهی مرحله رده بندی شده بود، با واگذاری نتیجه دیدار این مرحله در جایگاه چهارم ایستاد.

نیکا ملک پور دیگر نماینده ایران در مسابقات پاراتیروکمان در بازی های پاراآسیایی جوانان بود که در اولین دیدار مرحله حذفی شکست خورد و حذف شد.

پاراکمانداران دختر ایران با هدایت زهرا نعمتی در بازی های پاراآسیایی شرکت کرده اند، محمد صالح پالیزبان سرپرست آنها است.

