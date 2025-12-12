به گزارش خبرگزاری مهر، سیکلوترون بیمارستان شریعتی در آیینی با حضور «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از معاونان وی، رئیس این بیمارستان و نیز مدیرعامل شرکت پارس ایزوتوپ و متخصصان صنعت هستهای کشورمان راهاندازی شد.
بهرهبرداری از این مرکز نمادی از همکاری و توسعه روابط علمی و فنی میان سازمان انرژی اتمی ایران و مراکز دانشگاهی است و با استفاده از ظرفیت بیمارستان شریعتی که قطب پزشکی هستهای در کشور و منطقه بهشمار میآید، میتوان از این زیرساخت در مطالعات و همکاریهای آتی بین دو مجموعه بهره برد.
گفتنی است تاسیسات تولید رادیودارو در بیمارستان شریعتی علاوه بر سیکلوترون شامل سالن تولید، کنترل کیفی و دیگر تاسیسات و تجهیزات لازم برای تولید رادیوداروها از جمله هاتسلهای تولید، تجهیزات کنترل کیفی است و راهاندازی این زیرساخت علاوه بر امکان پاسخگویی به نیاز مراکز پت دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستانهای شریعتی، امام خمینی و سینا) به عنوان تاسیسات پشتیبان تولید رادیودارو در کشور فعالیت خواهد کرد.
