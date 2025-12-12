زهرا رحیمی در پاراتکواندو فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته اند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، زهرا رحیمی در مرحله نیمه نهایی مقابل «جارائوا» از ازبکستان به میدان رفت.

در پایان این مبارزه زهرا رحیمی که در دور نخست حریف هندی را شکست داده بود، در دو راند متوالی پیروز و فینالیست شد. حریف رحیمی در فینال برنده دیدار میان مریم عبدالله پور از ایران و حریف چینی خواهد بود.