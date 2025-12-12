به گزارش خبرنگار مهراز دبی، سومین روز از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در حال برگزاری است. روز گذشته و در اولین مسابقات پارادوومیدانی، تعدادی از ورزشکاران ایران در ماده‌های مختلف شرکت کردند، اما با اعلام کمیته برگزاری و بخش فنی، نیاز بود که نتایج مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

بر همین اساس نتایجی که تاکنون مورد تأیید قرار گرفته، به شرح زیر است:

پسران

* پرتاب نیزه کلاس F۵۲ تا F۵۷: رضا نیک سیرت با رکورد ۲۲.۷۵ متر و امتیاز ۶۹۸ صاحب مدال نقره شد

* پرتاب دیسک کلاس F۳۲ تا F۳۴: ابوالفضل خسروی با رکورد ۷.۹۲ متر و ۸۱۳ امتیاز و آرمین صالحی با رکورد ۲۴.۲۲ متر و ۴۸۶ امتیاز به ترتیب صاحب مدال طلا و برنز شدند

* پرتاب وزنه کلاس F۴۲ تا F٦٤: محمد پارسا سهرابی با رکورد ١٠.٧٤ متر صاحب مدال طلا شد

* پرتاب دیسک کلاس F٥١ تا F٥٧: پرهام جعفری با رکورد ١٥.٧٥ متر و ٥٦٨ امتیاز و حسین ادیب با رکورد ٣٢.١١ متر و ٥٥١ امتیاز به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند

دختران

* پرتاب وزنه کلاس F۵۲ تا F۵۷: فاطمه رستمی با رکورد ۳.۹۵ متر و امتیاز ۶۵۰ و فاطمه بازیار با رکورد ۷.۵۵ متر و ۵۳۰ امتیاز به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند

* پرتاب دیسک کلاس F۱۱ تا F۱۳: زهرا ایمانی با رکورد ۱۹.۴ متر و ۵۴۶ امتیاز و نازنین زهرا خسروی با رکورد ۲۲.۱۶ متر و ۳۴۶ امتیاز به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند

* پرتاب وزنه کلاس F۳۲ تا F۳۴: هانیه حق نظری با رکورد ۵.۷۱ متر و ۶۶۴ امتیاز صاحب مدال طلا شد

* پرتاب وزنه کلاس F۵۲ تا F۵۷: هستی شکوری با رکورد ۸.۲ متر و ۶۴۴ امتیاز صاحب مدال نقره شد