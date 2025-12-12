  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

مریم عبدالله پور طلایی شد/ زهرا رحیمی نقره ای

مریم عبدالله پور طلایی شد/ زهرا رحیمی نقره ای

مبارزه نهایی دو ملی پوش تکواندو ایران را زهرا عبدالله پور پیروز شد و به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا رحیمی و مریم عبدالله پور به فینال راه یافتند و در دیدار پایانی مقابل هم قرار گرفتند.

در دیدار فینال که یک نبرد تمام ایرانی بود، بعد از پیروزی زهرا رحیمی در راند اول، مریم عبدالله پور در دو راند بعدی به برتری رسید.

بدین ترتیب در این وزن مدال طلا به مریم عبدالله پور رسید و زهرا رحیمی صاحب مدال نقره‌ شد.

کد خبر 6686783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها