دریافت 11 MB کد خبر 6688392 https://mehrnews.com/x39RGP ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ کد خبر 6688392 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ ماجرای درگیری هستی محمدی با مبینا نعمتزاده واقعیت داشت؟ هستی محمدی عضو تیم ملی تکواندو زنان ایران گفت: درگیری ام با مبینا نعمت زاده واقعیت نداشت و وقتی شنیدم فقط خندیدم. کپی شد مطالب مرتبط مریم عبدالله پور طلایی شد/ زهرا رحیمی نقره ای کسب ۱۰ مدال در ناگویا برای دوومیدانی سخت است/ باید به حدادی فرصت داد برچسبها هستی محمدی مبینا نعمت زاده کنیا تکواندو تیم ملی تکواندو
نظر شما