به گزارش خبرنگار مهر، کمبود آب در تهران به یکی از جدیترین چالشهای شهری تبدیل شده است؛ چالشی که ریشه آن در کاهش بارندگی، رشد جمعیت، مصرف بیرویه و فرسودگی زیرساختها دیده میشود. در بسیاری از مناطق شهر، وضعیت منابع آب به مرحلهای رسیده که مدیریت مصرف دیگر یک توصیه اختیاری نیست، بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از تشدید بحران است. در چنین شرایطی، هر اقدامی که بتواند مصرف خانگی را کاهش دهد، اهمیت راهبردی پیدا میکند.
نقش وسایل کاهنده آب
وسایل کاهنده آب مجموعهای از تجهیزات ساده اما کارآمد هستند که با نصب روی شیرهای آب، دوش حمام، فلاشتانکها و دیگر نقاط مصرف، شدت جریان را کنترل کرده و بدون ایجاد مزاحمت در کاربری، میزان مصرف روزانه را تا چندین برابر کاهش میدهند. این وسایل با فناوریهای مختلفی مانند هواگیری، محدودکننده جریان یا طراحیهای کممصرف ساخته میشوند و از آن جایی که بدون تغییر در سبک زندگی میتوانند مصرف را کم کنند، یکی از عملیترین راهکارهای مدیریت آب در ساختمانهای مسکونی و اداری به شمار میروند.
اهمیت استفاده از کاهندهها در پایتخت
تهران به دلیل حجم بالای جمعیت و مصرف خانگی، از بزرگترین مصرفکنندگان آب کشور محسوب میشود. بخش عمدهای از این مصرف بهعلت جریانهای پرحجم و هدررفتهای ریز اما مداوم در منازل رخ میدهد. استفاده گسترده از وسایل کاهنده آب میتواند بهصورت مستقیم مصرف خانوارها را کاهش دهد و بهصورت غیرمستقیم، فشار بر مخازن و شبکه شهری را کم کند. این تجهیزات، برخلاف پروژههای بزرگ تأمین آب، هزینه و زمان اجرا ندارند و میتوانند به عنوان راهکاری فوری در کنار اصلاح الگوی مصرف عمل کنند.
در همین چارچوب، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پیشنهاد استفاده از وسایل کاهنده آب را مطرح کرده است.
وی تأکید دارد که با توجه به شرایط فعلی منابع آبی، نصب این تجهیزات در منازل میتواند تأثیر ملموسی در کاهش مصرف داشته باشد و بخشی از بار مدیریت آب شهر را سبک کند. طرح این پیشنهاد از سوی شهردار نشان میدهد مدیریت شهری به دنبال راهحلهای سریع، قابلاجرا و کمهزینه است؛ راهحلهایی که پیش از هر چیز بر مشارکت شهروندان تکیه دارد و میتواند بخشی از بحران را بدون نیاز به پروژههای سنگین مهار کند.
اعلام آمادگی شورای شهر برای تصویب مصوبات طرح کاهنده آب در تهران
مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره موضوع «کاهندههای مصرف آب» که از سوی علیرضا زاکانی مطرح شده، توضیح داد: شهردار تهران اعلام آمادگی کرده است در هر حوزهای که بتواند به کاهش مشکلات شهر کمک کند.
به گفته پیرهادی، یکی از این موضوعات مربوط به تجهیز شهر به وسایل کاهنده مصرف آب و برخی اقدامات مرتبط با حوزه آب است.
پیرهادی گفت: این موارد طی نامهای از سوی زاکانی به رئیسجمهور ارسال شده و در هیئت دولت نیز مطرح شده است.
بر اساس گفته وی، قرار است این موضوع در نهاد ریاستجمهوری مورد بررسی قرار گیرد. اگر دولت به این جمعبندی برسد که اجرای این طرح به زاکانی سپرده شود، شورای شهر تهران برای تسهیل کار و کمک به حل مشکلات مردم، آمادگی دارد هر مصوبهای که لازم باشد تصویب کند.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: استفاده از کاهندههای آب میتواند حدود ۳۰ درصد صرفهجویی ایجاد کند، هرچند برای دستیابی به این میزان صرفهجویی، باید برخی شیرآلات غیراستاندارد نیز تعویض شوند.
وی افزود که هدف از این اقدامات، بهبود شرایط شهر و کمک به مدیریت مصرف آب در تهران است.
در سالی که تهران با تنشهای آبی بیشتری روبهرو است، هر طرحی که بتواند حتی بخشی از مصرف را کاهش دهد به سرعت در کانون توجه قرار میگیرد. حالا در میانه همین دغدغهها، طرح استفاده از کاهندههای مصرف آب که گفته میشود میتواند تا ۳۰ درصد صرفهجویی ایجاد کند، از سوی علیرضا زاکانی مطرح شده و در سطح دولت نیز در حال بررسی است. شورای شهر هم اعلام کرده اگر دولت این مسئولیت را به شهردار تهران واگذار کند، آماده تصویب مصوبات لازم است.
اما پرسش مهم همچنان باقی است: آیا دولت اجرای این طرح را به زاکانی خواهد سپرد و تهران بهزودی وارد فاز جدیدی از مدیریت مصرف آب میشود؟
