  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

جدیدترین تصویر از دیدار مردمی آیت‌الله سیستانی

جدیدترین تصویر از دیدار مردمی آیت‌الله سیستانی

رسانه‌های عراق تصویری از دیدار مردم با آیت الله علی سیستانی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، آیت‌الله علی سیستانی مرجع شیعیان عراق امروز جمعه، پس از بهبودی از آنفولانزا، به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) با جمعی از مردم دیدار کرد.

دفتر رسانه‌ای آیت‌الله سیستانی با اعلام این خبر افزود: آیت‌الله سیستانی این مناسبت فرخنده را به مردم تبریک گفت و از خداوند متعال خواست که در وفاداری به اهل بیت (علیهم السلام) ثابت قدم باشند و در مسیر آنها هدایت شوند و از سلامتی و تندرستی مستمر برخوردار باشند.

یک منبع نزدیک به دفتر آیت‌الله سیستانی در ۵ دسامبر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که دیدارها با آیت‌الله سیستانی به طور موقت و به طور نامحدود به حالت تعلیق درآمده است و تأیید کرد که «حال ایشان خوب است و تحت مراقبت و رسیدگی کامل قرار دارند.»

در این بیانیه از دوستداران ایشان خواسته شده بود اطمینان خاطر داشته باشند و به شایعات توجه نکنند.

کد خبر 6686851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خداوند ایشان را حفظ فرماید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها