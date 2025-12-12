  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

بازگشایی راه‌های ارتباطی ۷ روستای پشتکوه دوم فریدونشهر

بازگشایی راه‌های ارتباطی ۷ روستای پشتکوه دوم فریدونشهر

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از بازگشایی محورهای اصلی و راه‌های ارتباطی چند روستای شهرستان فریدونشهر پس از بارش سنگین برف در مناطق غربی استان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش ۱۲ ساعته تیم‌های برف‌روبی اداره راهداری شهرستان فریدونشهر، مسیر گردنه کلوسه، محور ۸ کیلومتری پشندگان–کلوسه و راه ارتباطی ۷ روستای پشتکوه دوم این شهرستان بازگشایی شد.

وی افزود: در پی بارش‌های روز گذشته در مناطق غربی استان و ثبت بارش حدود ۳۰ سانتی‌متری برف در ارتفاعات بخش موگویی و شهر سنان فریدونشهر و همچنین بارش ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متری برف در سایر مناطق شهرستان، برخی راه‌های روستایی و محورهای مواصلاتی دچار انسداد شده بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: با استقرار تیم‌های امداد زمستانی راهداری و پشتیبانی تجهیزات و ماشین‌آلات برف‌روبی، عملیات بازگشایی مسیرها و یخ‌زدایی راه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و تردد در این محورها برقرار است.

شیشه‌فروش با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بحران‌های احتمالی فصل زمستان، از شهروندان خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی، هشدارها و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

کد خبر 6686887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      21 31
      پاسخ
      ممنونم که مدارس باز هستند و بچه ها حضوری آموزش میبینند
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      28 21
      پاسخ
      امیدوارم هیچ وقت آلودگی نباشه و مدارس همیشه حضوری باشند
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      18 19
      پاسخ
      آقای شیشه فروش خواهشن مدارس همیشه حضوری باشند
    • IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      19 18
      پاسخ
      آموزش حضوری باشه خیلی بهتر از مجازی هست،ممنون
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      17 17
      پاسخ
      اگه سنگ ببارد نباید آموزش تعطیل شود
    • Pary IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 7
      پاسخ
      سلام لطفا به بهانه آلودگی مدارس را تعطیل نکنید حق الناس میکنید. ما راضیم هرچی آلودگی و کرونا و این نقشه هایی که هرروز میکشید رو تحمل کنیم ولی مجازی بودن رو نه
    • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      8 6
      پاسخ
      خداروشکر مدارس حضوری هستند،انشالله همیشه بچه ها آموزش درست داشته باشند
    • IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      15 6
      پاسخ
      ممنونم که آموزش به صورت حضوری هست و بچه ها از درس عقب نمیمونند
    • IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      9 7
      پاسخ
      من موندم اینایی که مخالف آموزش حضورین کیا هستند سرویس مدارس یا دانش آموزان تنبل😂😂😂
      • محمد IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        3 2
        راست میگی😂😂😅👍
    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 3
      پاسخ
      الان یه نظرها گفته هوا عالی باشه و مدارس حضوری که واقعا یه نعمته، بعد یه سریا رای منفی دادند واقعا کی از مجازی بودن خوشحال میشه،سرویس مدرسه ها😅😅😅
    • مهر IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 11
      پاسخ
      بهتره یک سری دروس در تمام سال تحصیلی در خانه و به صورت آنلاین تدریس بشه دروسی که نیاز به آزمایش و ...ندارن و بچه ها فقط برای رفع اشکال و تدریس دروسی که نیاز به حضور معلم داره سر کلاس حاضر بشن.کاهش بار ترافیک در شهرهای بزرگ، کاهش بیماری‌های واگیر حمل نکردن کیفهای سنگین توسط کودکان و جلوگیری از اتلاف وقت دانش آموزان و... از امتیازات این طرح خواهد بود
    • سپاهان IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 1
      پاسخ
      کاش زاینده رود جاری میشد؛؛؛؛ دق کردیم بخدا
    • حشمت الله IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 3
      پاسخ
      من یکی از همین روستاها زندگی میکنم نزدیک 18 متر برف بارید
      • منوچهر IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        0 0
        کاش مسولین دیگه بهونه ای واسه گرون شدن محصولات کشاورزی واسه سال اتی نداشته باشن با این همه بارندگی
    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      خدایا شکر که مدارس حضوری هستند و بچه ها از آموزش عقب نمیونند
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 0
      پاسخ
      ما از خدامونه مدارس همیشه حضوری باشه
    • IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      الان که هوا عالیه و واقعا همیشه مدارس باید حضوری باشه
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خداروشکر که هوا عالی شد و مدارس دیگه الکی تعطیل نمیشن واقعا ظلم به آینده فرزندانمون بود
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      7 3
      پاسخ
      آموزش فقط حضوری باید باشه
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم هیچ وقت مدارس تعطیل نشن
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      هوا خوب باشه و مدارس حضوری
    • رضارضایی IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ممنون ازاین که به فکرمردم هستین.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها