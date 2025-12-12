منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش ۱۲ ساعته تیم‌های برف‌روبی اداره راهداری شهرستان فریدونشهر، مسیر گردنه کلوسه، محور ۸ کیلومتری پشندگان–کلوسه و راه ارتباطی ۷ روستای پشتکوه دوم این شهرستان بازگشایی شد.

وی افزود: در پی بارش‌های روز گذشته در مناطق غربی استان و ثبت بارش حدود ۳۰ سانتی‌متری برف در ارتفاعات بخش موگویی و شهر سنان فریدونشهر و همچنین بارش ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متری برف در سایر مناطق شهرستان، برخی راه‌های روستایی و محورهای مواصلاتی دچار انسداد شده بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: با استقرار تیم‌های امداد زمستانی راهداری و پشتیبانی تجهیزات و ماشین‌آلات برف‌روبی، عملیات بازگشایی مسیرها و یخ‌زدایی راه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و تردد در این محورها برقرار است.

شیشه‌فروش با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بحران‌های احتمالی فصل زمستان، از شهروندان خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی، هشدارها و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.