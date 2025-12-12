  1. استانها
  2. یزد
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱

تصادف زنجیره‌ای در کمربندی یزد

تصادف زنجیره‌ای در کمربندی یزد

یزد_ هم اکنون در شرایط بارش باران و لغزندگی جاده‌ای چندین خودرو در دو طرف محور کمربندی یزد به مهریز دچار حادثه شدند.

دریافت 7 MB
کد خبر 6686938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها