به گزارش خبرگزاری مهر، احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، معتقد است دستگاههای تصمیمگیر هنوز عمق نقش فرهنگ را در ساختار حکمرانی درک نکردهاند و به همین دلیل، سادهترین راه تنظیم بودجه را کوچککردن فرهنگیترین بخشهای کشور میدانند.
وی گفت: کاهش سهم فرهنگ، تنها یک اقدام مالی نیست؛ یک تصمیم تمدنی است که آثارش در سالهای آینده آشکار خواهد شد.
آزادیخواه با اشاره به سهم کمتر از دو و نیم درصد فرهنگ از بودجه عمومی گفت: این رقم نشانهای روشن است از اینکه ما حوزه فرهنگ را یک هزینه قابل حذف میدانیم، نه یک سرمایهگذاری ملی. وی افزود: هیچ کشوری که به آیندهاش فکر میکند، فرهنگ را در پایینترین ردیفها نمیگذارد؛ میانگین جهانی هفت درصد است و برخی کشورها تا یازده درصد بودجهشان را صرف توسعه فرهنگی میکنند.
آزادیخواه ادامه داد: در سالهای اخیر بارها شنیدهایم که باید صرفهجویی کنیم، اما عجیب اینجاست که این صرفهجویی همیشه از ضعیفترین حوزهها شروع میشود؛ همانجایی که بیشترین اثر اجتماعی را دارد. وی تأکید کرد: دولت سالانه بیش از سیصد هزار میلیارد تومان برای جبران زیان صندوقهای بازنشستگی هزینه میکند، اما وقتی نوبت به فرهنگ میرسد، بحث کاهش و حذف مطرح میشود. این منطق قابل دفاع نیست.
او با اشاره به مقایسه بودجه فرهنگ با درآمد شرکتهای بزرگ دولتی گفت: سود یک شرکت بزرگ صنعتی چند برابر کل بودجه فرهنگی کشور است؛ همین نشان میدهد فرهنگ در ساختار بودجهریزی ما جدی گرفته نشده است. وی افزود: اگر حتی یک درصد از گردش مالی شرکتهای دولتی بهصورت مسئولیت اجتماعی صرف فعالیتهای فرهنگی شود، دیگر نیازی به جنگ بر سر چند هزار میلیارد محدود نیست.
آزادیخواه بخش دیگری از انتقادات خود را متوجه غفلت از قدرت نرم کشور کرد و گفت: دشمن امروز دنبال درگیری نظامی مستقیم نیست؛ دنبال تغییر ذهن و سبک زندگی است. وی افزود: اگر فرهنگ تضعیف شود، ریشههای انسجام ملی سست میشود و جامعه آماده پذیرش روایتهای بیگانه خواهد شد. کشوری که به فرهنگ بیتوجه است، عملاً سپر نرم خود را کنار گذاشته است.
نماینده ملایر تأکید کرد: فرهنگ فقط کتاب و شعر و سینما نیست؛ رفتار شهروندی، قانونگرایی، اعتماد عمومی، همدلی اجتماعی و حتی تحمل مردم در شرایط بحران، از دل فرهنگ بیرون میآید.
وی گفت: حذف بودجه فرهنگی یعنی حذف تقویتکننده همین مولفهها. خسارتی که چنین اقدامی ایجاد میکند، هیچگاه با بودجههای اقتصادی جبران نمیشود.
آزادیخواه همچنین از ضرورت تربیت نسل آینده سخن گفت و افزود: ما با یک نسل روبهرو هستیم که بخش عمده زمان خود را در فضای مجازی میگذراند و دشمنان دقیقاً همین فضا را هدف گرفتهاند. کمکردن از بودجه فرهنگی یعنی خالیکردن سنگر اصلی تربیت نسل جوان.
وی در پایان از دولت و مجلس خواست که نگاه تازهای در بودجه ۱۴۰۴ داشته باشند و افزود: کوچککردن فرهنگ راهحل هیچ مسئلهای نیست؛ اتفاقاً خودش منشأ دهها مسئله تازه خواهد شد. باید از ابزارهای بزرگ اقتصادی و ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی استفاده کرد تا فرهنگ در جایگاه شایستهاش قرار بگیرد. کشوری که فرهنگش ضعیف باشد، قویترین اقتصاد هم نمیتواند آن را نجات دهد.
