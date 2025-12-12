نگاه تقلیل گرایانه به بودجه فرهنگی سرنوشت یک نسل را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی‌سنگری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سهم کمتر از دو و نیم درصدی فرهنگ از کل بودجه، فقط یک عدد نیست؛ تصویری است از برداشت غلطی که سال‌هاست تصمیم‌گیری در کشور را از واقعیت‌های اجتماعی دور کرده است. وی افزود: در دنیا میانگین بودجه فرهنگی هفت درصد است و این یعنی ایران نه فقط کمتر از استاندارد جهانی که حتی کمتر از حداقل‌های لازم برای تثبیت هویت ملی هزینه می‌کند.

احمدی‌سنگری با اشاره به تجربه کشورهایی که فرهنگ را محور توسعه قرار داده‌اند گفت: ایالات متحده تا یازده درصد بودجه خود را صرف فعالیت‌های فرهنگی و تولید محتوا می‌کند چون به این حقیقت رسیده است که فرهنگ ارزان‌ترین ابزار برای شکل‌دهی به ذهن و رفتار جامعه است. وی افزود: وقتی فرهنگ را هزینه بدانیم رشد اجتماعی خاموش می‌شود، اما اگر آن را سرمایه بدانیم هر ریال آن آثار بلندمدت ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: امروز سود خالص یک شرکت بزرگ دولتی از جمله صنایع مس چندین برابر کل بودجه رسمی فرهنگ است. این واقعیت نشان می‌دهد مشکل کمبود پول نیست؛ مشکل نگاه ناقص به تخصیص منابع است. وی تصریح کرد: تنها یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی برابر است با کل بودجه فرهنگ. پس اگر کسی دنبال اصلاح ساختار بودجه است، باید سراغ این غول‌های اقتصادی برود نه اینکه تیغ بر شاهرگ فرهنگ بگذارد.

احمدی‌سنگری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دولت سالانه بیش از سیصد و سی همت برای جبران زیان صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند. این رقم ده‌ها برابر بودجه فرهنگ است. وی افزود: اگر برخی مدیران به دنبال صرفه‌جویی هستند بهتر است به سراغ این منابع عظیم بروند؛ کوچک کردن فرهنگ فقط ساده‌ترین و البته غلط‌ترین راه است.

نماینده رشت با اشاره به اهمیت قدرت نرم گفت: حوزه فرهنگ، سپر نامرئی کشور در برابر نفوذ و جنگ روایت‌هاست. امروز در دنیا شاخصی تحت عنوان قدرت نرم وجود دارد که وزن واقعی کشورها را تعیین می‌کند. وی افزود: اگر بودجه فرهنگی کاهش یابد قدرت نرم ایران تا سی درصد افت می‌کند و این یعنی کشور در میدان رقابت نمادین و روانی بدون سپر می‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: در فضای مجازی روزانه هزاران پیام و تصویر و روایت غلط منتشر می‌شود. اگر کسی نباشد مقابله کند، نسل جوان ما میان موج بلاگرها و تأثیرگذاران تجاری بلعیده می‌شود. وی افزود: کسانی که فرهنگ را حذف می‌کنند باید پاسخ دهند در چنین شرایطی، هویت جامعه را چه چیزی قرار است حفظ کند؟

احمدی‌سنگری با اشاره به نقش فرهنگ در انسجام اجتماعی گفت: فرهنگ فقط شعر و هنر نیست؛ قانون‌پذیری، رفتار اجتماعی، الگوهای خانواده، تمدن ایرانی–اسلامی، روحیه همکاری و حتی الگوی امید مردم همه زیرشاخه‌های فرهنگ‌اند. وی بیان کرد: ارزش‌هایی مثل ایثار، مقاومت، ظلم‌ستیزی و ایمان ستون اصلی جامعه‌اند و بدون تقویت فرهنگی نسل جدید، این ستون‌ها فرسوده می‌شوند.

نماینده رشت در پایان تأکید کرد: باید صریح بگویم؛ هر ریالی که از فرهنگ کم می‌شود هزینه‌اش را امنیت اجتماعی، هویت ملی و آینده نسل‌ها می‌پردازد. وی افزود: دولت اگر می‌خواهد اصلاح واقعی انجام دهد باید مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و خصولتی را فعال کند و منابع هزاران میلیاردی آنها را به حوزه فرهنگ هدایت کند. آن‌وقت است که فرهنگ می‌تواند موتور نامرئی جامعه باشد، نه قربانی جداول بودجه.