به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاستهای بودجهای دولت در حوزه فرهنگ گفت کاهش سهم فرهنگی کشور، فقط کمکردن از یک ردیف بودجه نیست؛ بلکه کمکردن از ریشه هر جامعهای است که میخواهد هویت و انسجام خود را حفظ کند.
وی افزود: وقتی سهم فرهنگ فقط حدود دو و نیم درصد از بودجه است، یعنی ما عملاً به یکی از مؤثرترین حوزههای توسعه ملی پشت کردهایم.
ابوترابی با اشاره به اینکه میانگین جهانی تخصیص بودجه فرهنگی حدود هفت درصد است، ادامه داد: کشور ما اکنون تقریباً یکسوم استاندارد جهانی برای فرهنگ هزینه میکند. این شکاف صرفاً عدد نیست؛ نشانه یک خطای راهبردی است. بسیاری از کشورها فرهنگ را سرمایهگذاری بلندمدت میدانند، نه هزینه. ما اما آن را جزو اولین گزینههای حذف قرار میدهیم.
وی تاکید کرد: اگر واقعاً بحث مدیریت منابع است، چرا کسی نمیپرسد صندوقهای بازنشستگی چرا هر سال بیش از سیصد هزار میلیارد تومان زیان دارند؟ چرا شرکتهای دولتی زیانده بدون کوچکسازی و اصلاح ساختار همچنان هزاران میلیارد هزینه روی دست کشور میگذارند؟ وی افزود: جالب اینجاست که سود تنها یک شرکت بزرگ صنعتی در کشور چندین برابر کل بودجه فرهنگ است. پس مشکل کمبود پول نیست، مشکل نگاه نادرست به جای درست است.
ابوترابی با اشاره به فشارهای بیرونی بر حوزه فرهنگ بیان کرد: امروز جنگ واقعی، جنگ روایتها و هویتهاست. دشمن روی تغییر ذهن، سبک زندگی و ساختار باور مردم سرمایهگذاری کرده است. وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای پیشرفته بودجه فرهنگی خود را تا یازده درصد افزایش میدهند، چون میدانند قدرت نرم را با همین ابزار میسازند، نه با هیاهوی سیاسی یا صرف رشد اقتصادی.
او همچنین تأکید کرد که بیتوجهی به فرهنگ اثرات زنجیرهای دارد؛ از تضعیف مشارکت اجتماعی تا فروپاشی اعتماد عمومی. وی افزود: اگر فرهنگ را کوچک کنیم، در سالهای آینده باید چند برابر این هزینه را در حوزههای آسیب اجتماعی، امنیتی و حتی اقتصادی پرداخت کنیم. فرهنگ ارزانترین راه تقویت یک ملت است، اما حذف آن گرانترین خسارت را به کشور تحمیل میکند.
نماینده مردم نجفآباد با انتقاد از مقایسه نادرست میان بودجه ورزش و فرهنگ گفت بودجه وزارت ورزش تقریباً برابر با بودجه کل فرهنگ است، در حالی که عمق اثرگذاری فرهنگ قابل مقایسه با هیچ حوزه دیگری نیست. وی افزود: فرهنگ فقط یک وزارتخانه نیست؛ زیرساخت ذهنی و اجتماعی کشور است. اگر پایین کشیده شود، همه چیز روی آن میریزد.
ابوترابی در پایان تأکید کرد که مجلس باید از دولت بخواهد مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و خصولتی را فعال و هدفمند کند تا بخشی از بار فرهنگی کشور بهصورت طبیعی تأمین شود. وی گفت: اگر بهجای کاهش سهم فرهنگ، ساختارهای اقتصادی زیانده را اصلاح کنیم، هم بودجه کشور نجات پیدا میکند و هم فرهنگ ارتقا مییابد. راه درست همین است، نه حذف ضعیفترین بخش بودجه برای جبران اشتباهات بزرگ.
