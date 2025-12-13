  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

ضرورت غربالگری «عفونت‌های نهفته» در زوجین نابارور

یک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، از «غربالگری عفونت‌های نهفته»، به عنوان کلید سلامت نسل بعد نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا وابسته به جهاددانشگاهی، بر اهمیت غربالگری عفونت‌های نهفته در زوجین نابارور تاکید کرد و گفت: غربالگری عفونت‌های نهفته در زوجین نابارور می‌تواند مانع انتقال به نسل بعد شود.

وی افزود: تشخیص به موقع عفونت‌های نهفته مانند ویروس‌های مزمن یا باکتری‌های مخفی، علاوه بر حفظ سلامت زوجین، می‌تواند از انتقال این عفونت‌ها به نسل بعد جلوگیری کند.

یغمایی ادامه داد: برای مثال، عفونت‌های ویروسی نهفته که بدون تشخیص باقی بمانند، می‌توانند باعث مشکلات مادرزادی یا ابتلای نوزاد شوند. با غربالگری و درمان به موقع، می‌توان مسیر سالمی برای تولد کودک فراهم کرد و سلامت نسل آینده را تضمین کرد.

وی تاکید کرد: ارتقای آگاهی زوجین درباره اهمیت غربالگری و پیشگیری، یکی از اهداف اصلی مرکز درمان ناباروری ابن سینا در تمامی برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی است.

حبیب احسنی پور

