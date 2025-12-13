به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا وابسته به جهاددانشگاهی، بر اهمیت غربالگری عفونت‌های نهفته در زوجین نابارور تاکید کرد و گفت: غربالگری عفونت‌های نهفته در زوجین نابارور می‌تواند مانع انتقال به نسل بعد شود.

وی افزود: تشخیص به موقع عفونت‌های نهفته مانند ویروس‌های مزمن یا باکتری‌های مخفی، علاوه بر حفظ سلامت زوجین، می‌تواند از انتقال این عفونت‌ها به نسل بعد جلوگیری کند.

یغمایی ادامه داد: برای مثال، عفونت‌های ویروسی نهفته که بدون تشخیص باقی بمانند، می‌توانند باعث مشکلات مادرزادی یا ابتلای نوزاد شوند. با غربالگری و درمان به موقع، می‌توان مسیر سالمی برای تولد کودک فراهم کرد و سلامت نسل آینده را تضمین کرد.

وی تاکید کرد: ارتقای آگاهی زوجین درباره اهمیت غربالگری و پیشگیری، یکی از اهداف اصلی مرکز درمان ناباروری ابن سینا در تمامی برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی است.